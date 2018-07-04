Гороскоп на 5 июля 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2018 года для всех знаков Зодиака.

Четверг готовит множество сюрпризов практически для всех знаков Зодиака. Некоторые из них могут поймать серьезную удачу, в то время как других ждут непростые испытания. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на четверг, 5 июля.

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ОВЕН

Представителям этого знака стоит сегодня быть максимально осторожными со своими высказываниями. Вы можете серьезно обидеть близкого человека, сами того не желая. Помните, что слово - не воробей, как говорится в знаменитой пословице, и старайтесь тщательнее подбирать эпитеты, дабы никого не ранить своей речью.

ТЕЛЕЦ

Гороскоп на сегодня для Тельцов обещает легкий и непринужденный день. Вы наверняка давно ждали, когда наступит период полного расслабления и релакса. И несмотря на то, что рабочая неделя в самом разгаре, в четверг вы наконец-то сможете никуда не спешить, забыть о бытовых и деловых хлопотах и просто провести сутки в свое удовольствие.

БЛИЗНЕЦЫ

Не спешите делать никаких выводов сегодня - они могут вывести вас на неправильную тропу. Возможно, кто-то строит против вас какие-то интриги, в связи с чем вы можете неверно оценивать все происходящее вокруг. Попытайтесь не смотреть на дела сквозь розовые очки и трезво оценивать любую ситуацию.

РАК

Пришло время расставить все по местам в семейных и личных делах. Вы несколько запутались, возможно даже зашли в тупик из-за собственной доверчивости. Гороскоп на сегодня советует вам прислушаться к советам близкого друга или подруги - они со стороны видят больше, а также желают вам только добра.

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ЛЕВ

Звезды обещают Львам насыщенные общением сутки: вы проведете день в своем коллективе, и это будет весело, а затем ваш вечер пройдет в приятной, дружественной атмосфере. Однако, гороскоп на сегодня также и предупреждает о возможных проблемах со здоровьем. Если у вас появилось некое болезненное ощущение в любой части тела - срочно идите к специалистам.

ДЕВА

Гороскоп на сегодня рекомендует Девам тщательно контролировать свои высказывания. Категорически не стоит говорить ничего, если не уверенны в этом на все сто процентов, иначе можете прослыть нечестным человеком.Также астрологи советуют не спорить сегодня, так как удача не на вашей стороне.

ВЕСЫ

Сегодня представителям этого знака рекомендуется не браться за несколько дел одновременно: за двумя зайцами не угонитесь, а последствия могут быть очень плачевными. Попытайтесь концентрироваться исключительно на одной задаче, тогда все получится. также стоит научиться правильно расставлять приоритеты.

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СКОРПИОН

Представители этого знака Зодиака нуждаются в поддержке и грамотных советов со стороны близкого окружения. В свою очередь звезды готовят вам прекрасный сюрприз, но чтобы получить его, нужно будет постараться. Вам нужно выкладываться на полную, если планируете добиться успеха, и тогда результаты превысят все ожидания.

СТРЕЛЕЦ

Сегодняшний день для Стрельцов будет нелегким: он покажеться представителям знака очень длинным и утомительным. Возможно, вы даже поймаете себя на мысли, что хотите, чтобы четверг побыстрее закончился. Гороскоп на сегодня рекомендует постараться расслабиться и не акцентировать внимание на неприятностях.

КОЗЕРОГ

Вероятно, звезды подарят вам шанс решить одну из важнейших проблем, которая нависла над вашей жизнь. Скорее всего, речь идет о финансах, то есть вы либо вернете себе средства, которые давны-давно дали в долг, либо получите повышение по трудовой лестнице. Главное - сохранять спокойствие и не паниковать, что бы не случилось.

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ВОДОЛЕЙ

Ни в коем случае не стоит нарушать обещания, которые были вами озвучены ранее. Вселенная все помнит, поэтому если вы нарушите свое слово - она жестко накажет за сознательное вранье. Даже если вам очень тяжело выполнить обещанное, нужно перешагнуть через собтсвтеные принципы и уступить.

РЫБЫ

Гороскоп на сегодня предостерегает Рыб от лишней болтовни: следите за своими словами, так как они могут рано или поздно обернуться против вас. Однако, четверг также обещает вам и весьма приятный сюрприз: сегодня вы сможете неожиданно легко решить некоторые вопросы финансового характера.