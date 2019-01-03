Гороскоп на 4 января 2018: кому сегодня будет легко

Гороскоп на сегодня, 4 января 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Пятница этой недели окажется весьма насыщенной, при этом легкой и приятной для экспериментов и новых начинаний. Некоторым сегодня наверняка придется немного потрудиться для того, чтобы на выходных наслаждаться долгожданным отдыхом. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога на 4 января.

Фото: m.2gis.ru

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ОВЕН

В эту пятницу Овнам предстоит многое обдумать: накопилось определенное количество проблем, которые могут немного омрачать ваше настроение. Однако, попробуйте сосредоточиться на приятных мыслях, это все же лучше, чем заниматься самокопанием.

ТЕЛЕЦ

Тельцам стоит отказаться от идеи глобальных покупок, да и вообще - не нужно сегодня принимать важных решений, так как есть риск допустить практически непоправимую ошибку. Вы всерьез могли стать жертвой недобросовестных людей, которые направили вас на неверный путь.

БЛИЗНЕЦЫ

Хороший день для того, чтобы позаботиться о своем здоровье. Звезды рекомендуют Близнецам, при наличии такой возможности, расслабиться, отключить все рабочие телефоны и просто насладиться своим личным, свободным временем. Если такой возможности нет, проведите на природе один из грядущих выходных.

РАК

Ракам придется сегодня расхлебывать ту кашу, которую они заварили в течение нескольких предыдущих дней. Что правда, стоит понимать, что все ошибки нужно как-то исправлять, тем более, если сами в этом виноваты. И прекратите перекладывать вину на других.

ЛЕВ

Пятница - отличный день, чтобы провести его с близкими и дорогими вам людьми. Сегодня у Львов будет возможность проявить себя в роли настоящих искателей приключений. Масса энтузиазма и желание с пользой провести каждую минуту подарят вам яркие и незабываемые эмоции.

ДЕВА

Девам не стоит сегодня делать поспешных выводов и рубить с плеча, персональный гороскоп предупреждает о неожиданных последствиях, которые могут возникнуть из-за излишней резкости.

ВЕСЫ

Сегодняшний день Весов будет более спокойным и размеренным, нежели все остальные дни этой недели. Пятница позволит вам расслабиться, забыть обо всех проблемах и просто провести время в свое удовольствие. Обратите внимание на своих любимых - им ценно каждое доброе слово от вас.

СКОРПИОН

Скорпионы долго ждали такого дня, как эта пятница, и вот он настал. Попытайтесь извлечь из него максимум положительных эмоций и радости, ведь воспоминания и впечатления - это то, что остается на всю жизнь. Не обращайте сегодня внимание на мелкие неурядицы - они не стоят того, чтобы из-за них переживать.

СТРЕЛЕЦ

В этот день мир будет казаться Стрельцам серым и скучным, а люди словно все массово настроятся против вас. На деле же гороскоп на пятницу пророчит вам довольно яркий день, если вы не будете зацикливаться на собственных мелких неурядицах.

Новости Гороскоп на 2019 год

КОЗЕРОГ

Козерогам важно сегодня не забыть, что ваши близкие ожидают от вас твердого слова и уверенных действий. Гороскоп на сегодня советует вам собраться с мыслями и разрешить главные неурядицы, касающиеся вашей семьи и родных.

ВОДОЛЕЙ

В эту пятницу Водолеям придется несколько покинуть привычную зону комфорта, так как сохранить характерный им неторопливый темп не удастся. Обстоятельства заставят вас здорово повертеться, однако уже во второй половине дня все немного устаканится.

РЫБЫ

Представители этого знака Зодиака проведут день активно и интересно: много приятного общения, веселье и просто отличные впечатления вам обеспечены. Не позволяйте никому вторгаться в ваше личное пространство, особенно, если это касается работы.