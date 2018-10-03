Гороскоп на 4 октября 2018: кого ждут неприятности в этот день

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Четверг принесет знакам Зодиака множество позитивных моментов. Но многих все таки ждут неприятности . OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

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ОВЕН

Четверг 4 октября принесет Овнам множество ярких эмоций. Правильно говорят, что четверг - это маленькая пятница, поэтому хорошо отдохните в этот день. Утром вас ждут мелкие неприятности, но не стоит обращать на них внимание. Если вы будете концентрировать внимание только на позитиве - 4 октября вас ожидает большой успех и финансовая прибыль.

ТЕЛЕЦ

Тельцам сегодня стоит вспомнить о делах, которые постоянно откладывались “на потом”. 4 октября у вас есть шанс неплохо заработать. Но будьте осторожны - ваши недоброжелатели пристально за вами следят и пытаются вам навредить. Постарайтесь провести вечер с близкими - им не хватает внимания.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам следует посвятить этот день своему здоровью. В последнее время вы чувствуете усталость, поэтому вам следует взять выходной и хорошо отдохнуть. Постарайтесь не злоупотреблять сегодня вредной пищей. Также воздержитесь в этот день от алкоголя.

РАК

У раков выдалась очень сложная неделя. Более того, последние дни будут еще сложнее - вас ожидает множество разочарований. Но не отчаивайтесь - вечером вы сможете отдохнуть. В четверг следует отнестись к своей работе с особой внимательностью.

ЛЕВ

Львам 4 октября необходимо полностью посвятить себя работе. Этот день сможет принести вам множество ярких впечатлений связанных с вашей профессиональной деятельностью. Вам следует быть осторожными - сегодня вас могут настичь неприятности со здоровьем.

ДЕВА

Если вы давно хотели начать что-то новое - сегодня именно тот день. И вовсе не важно, что начинают обычно по понедельникам. Кроме того, постарайтесь хорошо отдохнуть и поспать. Вы потеряли слишком много сил на этой неделе и вам необходимо восстановиться.

ВЕСЫ

Весам следует подумать о том, как они планируют провести выходные. Четверг - день когда вам необходимо закончить дела, которые вы начали на этой неделе. Сегодня вы можете отправится в неожиданное путешествие. Кроме того, постарайтесь сегодня не концентрироваться на негативе.

СКОРПИОН

Скорпионы должны подготовится к очень важным событиям в своей жизни. Сегодня вам следует постараться быть максимально сконцентрированным. Если вы начнете чувствовать усталость - не обращайте на нее внимания. Сегодня Скорпионам следует усердно работать. Но не переживайте, ваш труд будет щедро вознагражден.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам Вселенная приготовила множество неожиданных сюрпризов: от повышения на работе до крупной финансовой прибыли. Сегодня 4 октября вам следует уделить внимание своим близким. Вы давно хорошо не отдыхали, поэтому следует провести вечер с семьей.

КОЗЕРОГ

Козерогам сегодня следует быть готовым ко всему. В этот день вам точно не придется скучать. Но будьте осторожны, хорошее настроение может очень легко испортиться. Уделите внимание своим желаниям: сходите ша шопинг, поужинайте в ресторане или сходите в кино.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям стоит сегодня принять несколько важных решений. У вас накопилось множество бытовых проблем. Вам следует постараться решить максимальное количество задач, которые вы постоянно откладывали. 4 октября вам необходимо постараться направить свои мысли и действия в позитивное русло.

РЫБЫ

Рыбам 4 октября не стоит тратить крупные суммы денег. Скорее всего вам придется задержаться на работе, так как у вас накопилось множество задач. Также вам следует быть максимально решительными - это может пойти вам на пользу и принести положительный результат.