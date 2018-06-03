Гороскоп на 4 июня 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 4 июня 2018 года.

Понедельник станет отличным началом новой рабочей недели. Если поймать волну вдохновения - многие знаки зодиака сумеют добиться заметных успехов. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

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ОВЕН

Представители этого знака сегодня весь день проведут в хлопотах - вам предстоит длительная и далекая поездка, которая потребует многих усилий. Возможно, в связи с этим вы будете весь день ощущать тревожные чувства. Постарайтесь не нервничать, и уж тем более не направлять свои личные переживания на близких. Будьте более покладистыми и не упрямьтесь.

ТЕЛЕЦ

Именно с этого понедельника у Тельцом начинается совершенно ногвый этап в жизни. Гороскоп на сегодня обещает вам массу новых впечатлений и непередаваемых эмоций. С сегодняшнего дня перед представителями этого знака открываются совершенно новые горизонты, но вам стоит быть более внимательным, чтобы разглядеть все данные судьбой возможности.

БЛИЗНЕЦЫ

Представители знака Близнецы сегодня будут весь день находиться в творческом настроении. Вам может показаться особенно привлекательным современное исскуство, или те направления, к которым вы ранее не чувствовали никакого влечения. Столь романтическое и умиротворенное расположение духа также может повлиять на вашу личную жизнь. В понедельник может произойти судьбоносное знакомство, которое в итоге перевернет всю жизнь. Если вы в настоящее время уже пребываете в отношениях - ожидайте стремительного развития событий.

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РАК

Гороскоп на сегодня обещает Ракам интересный и насыщенный день. Ряд важных событий может положительно повлиять на энергию в вашем доме, а также на ваше восприятие того, что происходит вокруг. Звезды говорят, что в понедельник вы получите хорошую новость, которую совершенно не ожидали услышать в столь скором времени.

ЛЕВ

Сегодня вы почувствуете заметное облегчение, которое связано с тем, что вам удастся выбросить из жизни лишнее. У вас за спиной был тяжелый груз, который тянул назад, но теперь Львам удастся от него избавиться. Однако, у вас могут возникнуть проблемы с взаимопониманием - возможно, вы давно пытаетесь договориться о встрече, но разговором с вами пренебрегают. Гороскоп на сегодня рекомендует не опускать руки и продолжать стучаться в двери.

ДЕВА

Уделите внимание своему здоровью. Несмотря на то, что рабочая неделя только начинается, вы уже чувствуете себя выжатым, словно лимон. Может быть, это связано с тяжелой предыдущей неделей или же слишком веселыми выходными. Если чувствуете моральное напряжение и усталость - отвлекитесь, посетите спа или оздоровительный комплекс.

ВЕСЫ

Весам гороскоп на понедельник предрекает напряженный день в личной жизни и партнерских отношениях. Сегодня, пожалуй, самое неподходящее время для проведения деловых переговоров или общения с родными на серьезные темы. Если у вас были запланированы какие-то операции, связанные с глобальными покупками или недвижимостью - также попробуйте их отложить на более благоприятный период.

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СКОРПИОН

Скорпионов ждет большая удача - вы получите то, о чем мечтали долгое время. И это не обязательно будут материальные блага. Возможно, сбудется одно из ваших самых заветных желаний. Для того, чтобы получить желаемое, вам даже не придется напрягаться. Просто будьте самими собой, не наражайте себя на конфликты и не торопите события. А во всем остальном вам поможет вселенная.

СТРЕЛЕЦ

Представителей знака ожидает весьма нестабильный день, особенно это буде казаться карьерной сферы, а также вашего здоровья. Постарайтесь не брать на себя слишком много заданий, с которыми заведомо не сможете справиться. Не перенапрягайтесь - это может негативно отразиться на вашем самочувствии, поэтому сегодняшний гороскоп рекомендует вам относиться более спокойно к своей работе.

КОЗЕРОГ

Козерогам звезды рекомендуют максимально сосредоточиться на решении семейных вопросов. Наступил в жизни тот период, когда ваши близкие не смогут справиться без вашей помощи. Более того, от вас зависит их благополучие. Также самое время заняться решением бюрократических задач - если вам необходимо подписать какие-то документы или совершить прочие "бумажные" операции - именно сегодня у вас получится решить все быстро и легко.

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ВОДОЛЕЙ

Возможно, в последнее время Водолеи чувствуют себя несколько незащищенными, как будто вас бросили на произвол судьбы. Но это, конечно, неверно. Иногда вы хотите к себе слишком много внимание и при этом не видите своей неправоты. Если сегодня проанализируете поведение - поймете, почему обстоятельства сложились именно так, а звезды помогут вам грамотно исправить все былые ошибки.

РЫБЫ

Рыбам гороскоп на понедельник советует задуматься о своей карьере. Особенно важно ответить себе на вопрос: правильным ли делом вы занимаетесь? Если есть сомнения - в ближайшее время стоит изменить род своей деятельности. Особенно, если представители знака мечтали заниматься личным бизнесом. Для предпринимательской деятельности у вас сейчас особо удачливый период.