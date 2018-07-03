Гороскоп на 4 июля 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 4 июля 2018 года для всех знаков Зодиака.

Среда будет успешным днем для многих знаков Зодиака. Так, звезды пророчат везение и удачу Овнам, Тельцам, Львам и Рыбам. А вот Водолеям судьба подготовила небольшие трудности в личной жизни. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на 4 июля.

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ОВЕН

Сегодня у Овнов отличный день для прогулки и активного отдыха. Если задумывались о походах в спортзал или давно планировали путешествие в горы – не откладывайте. 4 июля вас ждет успех во всех начинаниях.

ТЕЛЕЦ

У Тельцов среда обещает быть одним из самых удачных дней рабочей недели. Хотите повышения и уже несколько месяцев вынашиваете идею обратиться к начальству? Сегодня у босса наконец найдется время вас выслушать.

БЛИЗНЕЦЫ

У Близнецов сегодня будет нелегкий день. Поэтому просто глубоко вдохните и попытайтесь не паниковать. Опоздали на важную деловую встречу, домой к ужины или на свидание? Не печальтесь, эта черная полоса скоро закончится.

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РАК

Сегодня вас ждут незапланированные расходы. Если хотели отправиться на шопинг, лучше отложите планы. Деньги вам еще пригодятся.

ЛЕВ

Львам 4 июля придется отстаивать авторитет на работе. Звезды подготовили для вас испытание. Возможно, к вам в офис нагрянет внезапная проверка или вам представят нового перспективного сотрудника-конкурента.

ДЕВА

Представителям этого знака стоит всерьез заняться своим здоровьем. Если давно не были на плановом осмотре у врача, самое время сходить в поликлинику на проверку.

ВЕСЫ

Звезды пророчат вам встречу, которая очень повлияет на вашу жизнь в течение следующих месяцев. Будьте приветливы с незнакомцами.

СКОРПИОН

Скорпионам этот день лучше посвятить семье и любимым. После работы сразу отправляйтесь домой и не забудьте о важной дате в ваших отношениях с партнером. Возможно, сегодня вас ждет приятный сюрприз.

СТРЕЛЕЦ

А вот Стрельцам сегодня лучше избегать незнакомцев. Возможно, в среду вам встретится карманный воришка, поэтому будьте особенно внимательны в общественном транспорте.

КОЗЕРОГ

У Козерогов среда будет эмоционально напряженным днем. Вас ждет много забот и на работе, и дома. Сегодня вам лучше побыть эгоистом и сосредоточиться на решении важных задач.

ВОДОЛЕЙ

Водолеев сегодня ждут небольшие трудности в личной жизни. Если ваши отношения крепкие – вы легко справитесь со всеми мелкими неприятностями. И не забудьте напомнить вашей второй половинке, что вы ее любите.

РЫБЫ

Рыбам звезды сулят интересное приключение, поэтому скучать не придется. Радуйтесь жизни и наслаждайтесь летом, даже если погода за окном немного угрюмая.