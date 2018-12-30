Гороскоп на 31 декабря 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2018 года, для всех знаков Зодиака.

В последний день года большинство знаков Зодиака будут подвержены стрессу. Всему виной множество срочных дел и мелких задач. Постарайтесь справиться с ними до конца дня и не оставлять "хвостов" на новый год. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать персональный гороскоп на сегодня.

Фото: freepik.com

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ОВЕН

Овнам пора задуматься о своем поведении и привычках. Вы стали на скользкий путь и дорогу обратно будет трудной найти. Пока еще не все потеряно, задумайтесь о том, что вы делаете не так, и определите для себя дальнейшие приоритеты.

ТЕЛЕЦ

Сегодня Тельцам придется выбрать между развлечениями и работой. Поставьте для себя приоритеты, обязательно взвесив все "за" и "против". К вечеру вас ждет приятный сюрприз.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам сегодня грозит конфликт с коллегой или соседом, который оставит негативный след на их репутации. Попытайтесь минимизировать ущерб. Будьте готовы к коварным поступкам окружающих вас людей.

РАК

Ракам самое время задуматься о грядущем будущем. У вас есть все шансы добиться повышения или расположения коллег, если займетесь самообразованием. И да, сегодня хороший день, чтобы провести его с семьей.

Новости Гороскоп на 2019 год

ЛЕВ

В этот понедельник сбудется одно из ваших сокровенных желаний. Главное посылайте звездам правильную информацию, время от времени вспоминая о своей заветной мечте. День пролетит быстро, а вечером вас ждут приятности с довольно неожиданным финалом.

ДЕВА

Девам стоит начать искать новую работу, обдумайте этот вопрос, однако к действиям приступайте после выходных. Начальство вами давно недовольно и, возможно, в скором времени вас ждет неприятный деловой разговор. Запасной план отступления вам не повредит.

ВЕСЫ

Весы смогут наконец-то спокойно отдохнуть и посвятить день себе. Постарайтесь не увязнуть в домашних делах и приготовлениях к празднику, насладитесь тишиной и уединением.

СКОРПИОН

Скорпионам повезет сегодня буквально во всем. Клад посреди улицы вы, конечно, не найдете, но встретите человека, который в будущем поможет вам решить тяжелую задачу или выручит в сложной ситуации.

СТРЕЛЕЦ

Обратите внимание на свое питание. Постоянная смена рациона, нерегулярные приемы пищи плохо влияют на ваше здоровье. Займитесь собой и попытайтесь очиститься от негативной энергии.

КОЗЕРОГ

Этот понедельник пролетит очень быстро, но весь день вы будете заняты множеством срочных дел. Вероятно сегодня вас ждет спор, который избежать не удастся. Проявите в нем находчивость.

ВОДОЛЕЙ

Сегодняшний день для вас благоприятный. Проведите понедельник с родными, позвоните старому другу и пригласите человека, который вам симпатизирует, встретить Новый год вместе. Выше нос! Звезды на вашей стороне.

РЫБЫ

Рыбы едва ли не единственные, кто может соблюдать сегодня полное спокойствие. Для представителей этого знака начало нового года предвещает только успех. Что правда, в ближайшее время вас ждут непредвиденные денежные расходы.