Гороскоп на 30 января по картам Таро для всех знаков Зодиака: как провести этот день

Гороскоп на завтра, 30 января 2019 года по картам Таро говорит о грядущих переменах практически для всех знаков Зодиака. Возможно, именно в этот день с вами случится что-то совершенно новое, то, к чему вы не были готовы.

В то же время, случайные события могут пролить свет на дальнейшее будущее, так что будьте внимательными. Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по раскладу Таро.

Гороскоп на сегодня по картам Таро составлен на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН – Маг

Овнам выпала довольно положительная карта. Маг символизирует начало нового этапа в жизни, но для благополучного старта гороскоп на среду рекомендует вовремя завершить все начатые дела. Стоит помнить: настало время действовать, иначе никогда не сможете реализовать свою мечту. Не жалуйтесь, не нойте и не нарекайте на судьбу – все идет своим чередом.

ТЕЛЕЦ – Колесо Фортуны

Колесо в толковании Таро обозначает цикличность событий. Следовательно, вам необходимо настроиться на то, что в жизни что-то поменяется. Всегда за черной полосой приходит белая, и наоборот, поэтому гороскоп на сегодня советует проанализировать все, что с вами происходило в последнее время и на основе этого сделать выводы – чего ожидать. В любом случае, даже если прогноз на завтра тревожный, лучше быть готовым к неожиданным сюрпризам.

БЛИЗНЕЦЫ – Смерть

Карта Смерть не связана с физическим концом. Скорее она обозначает финал, окончание какой-то череды событий и смену обстоятельств. Гороскоп на сегодня говорит, что пришла пора необратимых перемен. Наверно, определенный период вашей жизни подошел к логичному завершению, посему нужно собрать волю в кулак и сделать рывок для того, чтобы новый этап начался благополучно. Помните, трансформация неизбежна, но вот каким будут перемены – зависит только от вас самих. Если прислушаетесь к сигналам судьбы, то сумеете реализовать все лучшим образом.

РАК – Двойка Жезлов

Масть Жезлов обозначает расплату и искупление. Вам предстоит разобраться, чем вы могли "накосячить" и задуматься, как именно в кратчайшие сроки исправить эту ошибку. Гороскоп на среду обещает, что вам предоставится возможность выяснить, насколько вы сами способны отвечать за свои поступки и принимать верные решения. От того, какое решение вы примете, и будет зависеть дальнейшее общение с каким-то важным человеком.

ЛЕВ – Король Жезлов

Король Жезлов символизирует стабильность, однако в данном раскладе он означает, что вы отталкиваете от себя все новое и неизвестное. Так, Львы менее всего склонны поддаваться переменам и всевозможным новшествам, однако их жизнь все-таки не стоит на месте, следовательно, принципиально важно экспериментировать и удивлять неожиданными решениями и поступками. Хотя бы время от времени. Также Король Жезлов при гадании обычно указывает на то, что интересующая вас ситуация в значительной степени будет зависеть от человека, старше вас по возрасту, положению или просто жизненному опыту. Возможно, грядущие перемены произойдут с его "легкой руки", однако будут ли они комфортными для вас - вот в чем вопрос.

ДЕВА – Девятка Кубков (Чаш)

Согласно раскладу Таро, гороскоп на завтра говорит о том, что вы еще не готовы взяться за активное "внедрение в жизнь" своих замыслов. Возможно, вам не хватает сил, усидчивости или эмоциональных ресурсов. Вы словно стоите на пороге принятия какого-то решения (а может быть, уже не раз принимали его мысленно), но дальше рассуждений дело, к сожалению, не пошло. Так нельзя, подобный застой может отравить все ваши планы на светлое будущее, посему пора собраться и наконец-то выйти из зоны комфорта.

ВЕСЫ – Восьмерка Денариев

Восьмерка Денариев говорит о том, что вы достигли редкого умения добиваться поставленных перед собой целей и способности вовремя отказаться от чрезмерных претензий. Если в личном раскладе встретилась эта карта, значит, вы – человек, про которого говорят, что он всегда "на плаву". Не было еще такой ситуации в вашей жизни, которая заставила бы вас опустить руки и погрузиться в депрессию и меланхолию. Гороскоп советует и далее следовать этому правилу, и тогда все вершины будут покорены с завидной легкостью.

Разумеется, и вам приходится сталкиваться с событиями, требующими незаурядной выдержки и способности приспосабливаться. Однако каждый раз вы, оценив и проанализировав ситуацию, находите в происходящем немало положительных для себя моментов, и судьба щедро наградит вас за это.

СКОРПИОН – Дама Денариев

Королева Денариев – образ сильного человека, который добивается прежде всего общественного признания и уже затем собственного благополучия. Пожалуй, это в точности характеризует эмоциональный настрой Скорпионов в настоящее время. Если карта выпала в вашем раскладе, вы – на редкость незаурядная личность, способная достичь самых больших высот в избранной деятельности. Но, как правило, при всех своих многочисленных талантах, в последнее время вы немного рассеяны и даже "потеряны". Гороскоп на сегодня советует вам собраться: вы находитесь в шаге от очень значимого достижения, к которому стремились долгое время. Еще совсем чуть-чуть, и мечта станет реальностью.

СТРЕЛЕЦ – Туз Мечей

Туз Мечей – олицетворение силы и страсти, но это не те чувства, которые человек тратит на мирное и гармоничное созидание. Эти эмоции часто провоцируют бурю, которая, может как "освежить" привычную жизнь, так и спровоцировать разрушения. Это касается и материальной, и эмоциональной составляющей. Вам следует контролировать свои чувства и не поддаваться истерикам, что бы ни случилось, иначе есть вероятность оплошать. А то, что легко разрушить, потом довольно сложно восстановить.

КОЗЕРОГ – Король Мечей

Король – это всегда лидер, который всегда решительно и четко достигает своих целей. Если Козерогам выпала эта карта – значит совсем скоро в жизнь воплотится то, к чему вы так давно стремились. Вы довольно осмотрительная и расчетливая личность, посему считаете, что все в жизни должно происходить размеренно, и только так, как вы запланировали. Но жизнь не всегда идет по четко проведенной линии, иногда возможны внезапные повороты, спуски, за которым обязательно последует подъем. Возможно, пришла пора рискнуть. Не бойтесь собственных желаний, они непременно приведут вас к заветной цели.

ВОДОЛЕЙ – Луна

Вы находитесь в плену страха, обмана или неуверенности. Можете представлять ситуацию совсем не так, как она выглядит на самом деле, а также пугаетесь несущественных трудностей, а то, что вам кажется безобидным, может таить угрозу. Карта свидетельствует о склонности "избегать" проблем, хотя их все равно рано или поздно придется решать. Если не займетесь этим прямо сегодня, гороскоп на среду предрекает вам начало кризиса, из которого вы вряд ли сможете выбраться самостоятельно. Луна советует не делать резких движений, идти, опираясь на собственную интуицию.

РЫБЫ – Звезда

Звезды упорно указывают вам на путь истинный, но вы настолько озабочены своими проблемами (которые, к слову, сами придумали), что даже не видите самых явных знаков и сигналов. Вы застряли где-то в детстве и постоянно летаете в облаках, а при малейшей неудаче начинаете опускать руки и сами себя жалеть. Это, пожалуй, самое неверное решение из всех возможных. Придите в себя и начните наконец-таки думать головой. Иначе вы так и застрянете в болоте собственных заблуждений. Тем более, что звезды готовы помочь вам из него выбраться уже завтра.

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