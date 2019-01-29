Гороскоп на 30 января 2019: кому завтра будет легко

Гороскоп на завтра, 30 января 2019 года, для всех знаков Зодиака.
Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на завтра.
Фото: sickchirpse.com
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Овен
Завтра вам повезет. Все, за что не возьметесь, будет получаться.
Телец
Завтра вас ждут новые интересные знакомства — не исключено, что из деловых они перерастут в дружеские.
Рак
Звезды советуют: не спешите тратить деньги, они вам скоро понадобятся.
Лев
Львам следует быть очень осторожными. Избегайте плохих людей и сконцентрируйтесь на позитивных мыслях.
Дева
Завтра о себе напомнит человек, с которым вы давно не общались.
Весы
Весы, для кого-то вы — пример для подражания. Любите себя.
Скорпион
Возможно, завтра вам предложат новую должность. Соглашайтесь, не раздумывая, так как в скором времени последуют значительные перемены в жизни.
Стрелец
Не прячьте в себе эмоции и мысли, делитесь ими с родными людьми.
Козерог
Сконцентрируйтесь на своих желаниях. Если чувствуете, что вам необходим отдых — возьмите отпуск.
Водолей
Сделайте полезный поступок для здоровья — запишитесь в спортзал.
Рыбы
День будет неудачным для Рыб. Лучше останьтесь дома и не планируйте никаких важных дел.
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