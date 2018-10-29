Гороскоп на 30 октября 2018: как оставаться сегодня в выигрыше

Гороскоп на сегодня, 30 октября 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Вторник новой недели будет не лучшим днем для реализации грандиозных планов и замыслов. Чтобы добиться успеха в ближайшем будущем, кое-кому придется принять меры уже сегодня и здорово потрудиться. OBOZREVATEL предлагает узнать, что обещают звезды каждому на сегодняшний день.

Фото: heinzmarketing.com

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

ОВЕН

Овны наверняка встретят сегодня слишком много отвлекающих факторов на своем пути. Вряд ли удастся сосредоточиться на каком-то конкретном деле, поэтому лучше начать с рутины и наиболее важных дел, а дальше уже как будет необходимо.

ТЕЛЕЦ

Все важные дела, от которых напрямую зависят дальнейшие успехи в карьере, Тельцам сегодня лучше отложить. Как вариант, перенесите их на завтра и вы заметите, насколько легче будут даваться различные трудности.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы сегодня сами будут удивляться тому, в каком преподнесенном настроении пройдет этот день, сколько в нем будет бодрости и тяги к новым свершениями. Благоприятными окажутся новые знакомства и накопленные знания.

РАК

Раки сегодня могут получить неожиданные новости о близком человеке. При этом известия могут быть как положительными, так и отрицательными. Какой бы ни оказалась новость, принесенная кем-либо из ваших знакомых, проявите к ней внимание и в случае необходимости предложите помощь. Сейчас в вас нуждаются значительно больше прежнего.

ЛЕВ

В данный период звезды всячески помогут Львам сконцентрироваться на необходимых задачах и заняться планированием новых важных дел. Пожалуй, в этот вторник лучше избежать поспешных действий и решений, которые могут обернуться лишь утраченными временем и силами.

ДЕВА

Начало рабочей недели - не лучшее время для выяснения отношений с близкими, родными и даже любимым человеком. Складывающиеся обстоятельства могут расстроить вас, и в случае конфликта есть риск, что вы наговорите лишнего. Постарайтесь сегодня выслушать других и "переварить" все услышанное, контролируя эмоции.

ВЕСЫ

Представителям знака Весы, находящимся длительное время в отношениях, пора задуматься о серьезных шагах. Вторник - вполне благоприятный день, чтобы спланировать заключение брака, сделать предложение или же просто укрепить ваш союз простыми на первый взгляд действиями и жестами внимания.

СКОРПИОН

Скорпионам сегодня могут предложить внеплановые поездки, причем довольно длительные, не исключено, что это будут командировки за рубеж. Не стоит пугаться и отказываться, неожиданные путешествия сейчас пойдут вам лишь на пользу. Как минимум позволят отвлечься от утомительного однообразия будней.

СТРЕЛЕЦ

Вторник покажется Стрельцам едва ли не самым насыщенным рабочим днем недели, в течение которого вы рискуете растратить свои энергетические запасы. Существует высокая вероятность конфликтов на бытовой или профессиональной почве.

КОЗЕРОГ

Вполне вероятно, что весь сегодняшний день Козероги будут заняты настолько рутинными и однообразными задачами начальства, что уже к вечеру вас посетят мысли об увольнении и кардинальных переменах. Однако не стоит в начале недели принимать столь важных и судьбоносных решений. Переспите с этими мыслями, отдохните и лишь потом взвесьте все "за" и "против".

ВОДОЛЕЙ

Гороскоп на сегодня сулит успех и вдохновение Водолеям, которые решат посвятить себя строительству, уборке и прочим делам по благоустройству жилища. Возьмите отгул, если слишком загружены работой.

РЫБЫ

Вторник этой недели потребует от Риб жесткой дисциплины, решительности, при этом повышенной внимательности к вероятным сложностям и неурядицам дня. Вам покажется, что к поставленным целям вы будете двигаться слишком медленно, однако не стоит торопиться и давать волю эмоциям.