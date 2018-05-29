Гороскоп на 30 мая 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 30 мая 2018 года.

Некоторые знаки зодиака в эту среду могут столкнуться с трудностями, связанными с общением и профессиональной деятельностью. Однако в целом день не предвещает неудач и непосильных сложностей. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

ОВЕН

Гороскоп на среду сулит Овнам благоприятный день, чем бы не пришлось заниматься на работе или по дому. Первая половина дня будет особенно благоприятной для краткосрочных поездок и поиска новых коллег. Не стоит сегодня затевать споры с соседями и выяснять отношения с близкими вам людьми.

ТЕЛЕЦ

Тельцам сегодня стоит глядеть в оба. В эту среду вы может пойти на поводу у страсти, что грозит мало утешительными последствиями. Вечер рабочего дня посвятите культурным мероприятиям.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы могут с легкостью браться за дела, касающиеся финансовых вопросов. Сделки, встречи, торговля не будут вызывать у вас никаких затруднений. Рядом с вами окажется надежный компаньон.

Новости Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

РАК

Ракам стоит опасаться сегодня возможных конфликтов, причинами которых могут стать совершенно мелкие неурядицы. Дабы не превратить их в настоящие скандалы, в которых вы наверняка окажетесь пострадавшей стороной, следите за эмоциями и воздержитесь от желания сказать в споре последнее слово.

ЛЕВ

Посвятите сегодня время тому, что дается вам легко и с удовольствием. Любимые дела принесут не только позитивные эмоции, но и помогут отдохнуть морально. Что же касается рутинных задач, их можно смело отложить как минимум до завтра.

ДЕВА

Постарайтесь в эту среду отыскать компромисс в любой ситуации. Если в окружении возникнут споры или конфликты, воспользуйтесь опытом и знаниями, а также умением убеждать, чтобы урегулировать неприятности.

Новости Гороскоп на месяц для всех знаков зодиака

ВЕСЫ

Весам в этот день вероятно предстоят испытания. Последнее время вы стремительно прогрессируете в профессиональной сфере, однако вашим успехам рады далеко не все окружающие. Будьте готовы принять сегодня удар, однако не спешите наносить ответный. Ваше время еще придет.

СКОРПИОН

Скорпионы уверенно обойдут преграды, воздвигнутые завистниками и недоброжелателями. Откажитесь сегодня от идеи выяснить, кто и почему решил вам насолить и подобные неурядицы больше не встретятся на вашем пути.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам могут поступить неожиданные предложения от вышестоящего руководства. Непосильные на первый взгляд задания на деле могут открыть для вас новые горизонты и послужить полезным опытом. Поэтому, склоняясь к отказу, подумайте дважды.

Новости Гороскоп на месяц для всех знаков зодиака

КОЗЕРОГ

Творческие способности Козерогов достигли вершины, самое время воспользоваться ими для воплощения в реальность ряда старых идей и проектов. Взяться за дело стоит уже в первой половине дня и начать с мелочей.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня Водолеям стоит направить свое упорство и находчивость на достижение целей самообразования. Задумывались об изучении дополнительного языка? Раздумывали над тем, чтобы записаться в автошколу? Вперед, самое время для новых свершений.

РЫБЫ

Чувство нерешительности наверняка помешает вам сегодня в поисках выхода из каверзной ситуации. Однако не пасуйте перед сложностями, именно в этот день могут завязаться новые и довольно прочные деловые связи.