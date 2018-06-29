Гороскоп на 30 июня 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 30 июня 2018 года для всех знаков Зодиака.

Суббота обещает стать днем спокойствия и умиротворения. Большинству знаков Зодиака лучше провести этот день с семьей и близкими. Попытайтесь не планировать ничего грандиозного и просто насладится временем в кругу любимых. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на 30 июня.

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ОВЕН

Эгоизм и эмоциональность представителей этого знака мешают им понять чувства окружающих. Постараетесь сегодня сосредоточиться не на себе, а на родных. Они нуждаются в вашей поддержке и внимании. И главное, не давайте сегодня пустых обещаний, которые не сможете исполнить. Это может иметь негативные последствия.

ТЕЛЕЦ

У многих представителей этого знака в личной жизни все хорошо. Суббота может стать для вас вполне удачным днем для небольшого романтического приключения, поэтому смело приглашайте свою вторую половинку на свидание. Если ваше сердце все еще свободно, именно сегодня судьба приготовила вам неожиданную встречу с будущим мужем или женой.

БЛИЗНЕЦЫ

У Близнецов, как всегда, все очень сложно и запутано. Звезды предвещают вам не самый легкий период в жизни, поэтому будьте готовы к любым трудностям и встречайте испытания судьбы с гордо поднятой головой. Если в субботу удастся избежать конфликтов и ссор – вы настоящий счастливчик.

РАК

Ракам этот день лучше провести на природе в кругу только самых близких людей. Отправляйтесь на дачу и попытайтесь оградить себя от всех забот, которыми вы были окружены всю прошедшую неделю. Сегодня вас могут внезапно вызвать на работу, но дело будет не срочное. Если не хотите испортить спокойный июньский вечер, лучше не отвечайте на телефонные звонки.

ЛЕВ

Львы 30 июня будут озабочены финансовыми вопросами. Чтобы не омрачать следующие несколько дней ни себе, ни родным, поскорее верните все долги. Если сегодня вам срочно понадобятся деньги, не спешите обращаться в банк. У вас наверняка есть друг, который поможет легко выйти из сложившейся ситуации.

ДЕВА

Используйте всю свою энергию и энтузиазм, чтобы решить давно запланированные дела. Сегодняшний день принесет вам удачу. Чтобы осуществить заветную мечту, достаточно приложить немного усилий и пойти на небольшие риски. Судьба вам обязательно улыбнется.

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ВЕСЫ

Гороскоп на субботу предрекает Весам напряженный день в личной жизни. Если дано хотели серьезно поговорить с близкими – сегодня не самый подходящий момент. И да, у вас есть маленькая тайна, которой лучше оставаться секретом до конца следующей недели. 30 июня – не лучший день, чтобы вскрывать карты.

СКОРПИОН

Сегодня звезды предрекают вам успех и благополучие. Однако будьте бдительны, у вас есть завистники, которые пристально следят за каждым вашим движением. Не доверяйте знакомым, которые внезапно начали проявлять к вам интерес. Возможно, они просто хотят втереться к вам в доверие и попытаться разрушить все планы.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам нужно наконец расставить приоритеты. Пора выбирать между семьей и работой. Как часто вы бываете дома с любимыми? Счастливы ли ваши дети? Как давно вы виделись с родителями? Задайте себе эти вопросы и действуйте по зову сердца.

КОЗЕРОГ

Представителей этого знака сегодня с удовольствием выслушают и даже помогут советом. Если вам тяжело на душе, поговорите об этом с другом или любимым. Пора начинать радоваться жизни. И помните, что вы не одиноки.

ВОДОЛЕЙ

В последнее время вы испытывали сильное нервное напряжение, поэтому звезды рекомендуют вам просто расслабиться и отдохнуть. Сегодня у вас также удачный день для шопинга, однако смотрите в оба и не третье много денег, чтобы не вернуться домой с пустым кошельком.

РЫБЫ

30 июня судьба подготовила для вас сюрприз. Будет он приятным или нет, зависит только от вашего восприятия происходящего. Вероятно, именно сегодня случится то, что в итоге перевернет огромную часть вашей жизни с ног на голову. Если любите и цените своих близких, не забывайте напоминать им об этом.