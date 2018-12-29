Гороскоп на 30 декабря 2018: кому сегодня будет легко

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет очень легким и приятным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

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Овен

Для Овнов этот день станет очень легким и приятным, любая мелочь будет приносить радость. Но только в том случае, если вы забудете обо всех проблемах.

Телец

Проведите воскресенье с пользой — проведайте семью или сходите погулять в парк с любимым человеком. Вам нужна перезагрузка.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит быть осторожными с наличными и обменом валют. Вас могут обмануть.

Рак

День обещает быть спокойным, но это именно то, что вам сейчас нужно. Просто отдохните от суеты.

Лев

Сегодня Львам не стоит браться за новые дела, ничего хорошего из этого не выйдет. Отложите все на завтра.

Дева

Благоприятный день для решения финансовых вопросов. Не упустите шанс улучшить свое материальное положение.

Весы

Начните новый этап жизни. Отпустите прошлое и тогда все у вас будет прекрасно.

Скорпион

Меньше слов — больше действий. Только так вы достигнете поставленной цели.

Стрелец

Звезды советуют: сдерживайте желание всех поучать. Помните, это нравится далеко не всем.

Козерог

Сегодня у вас есть шанс встретить особенного человека, который кардинально изменит вашу жизнь.

Водолей

Рассчитывайте только на свои силы. Вы со всем справитесь.

Рыбы

Присмотритесь к человеку, который рядом. Возможно, он не полностью с вами искренний.