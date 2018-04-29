Гороскоп на 30 апреля 2018: как провести этот день

Астрологи рассказали, как провести понедельник, 30 апреля.

Как известно, понедельник - день тяжелый, однако у большиствва сегодня - выходной, посему и звезды решили создать условия для спокойного и размеренного отдыха. Некоторым знакам пришло время поправить свое здоровье, остальные же могут просто расслабиться и получать удовольствие от происходящего. "Обозреватель" предлагает узнать, что ждет представителей всех знаков зодиака уже сегодня.

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ОВЕН

Представителям этого знака звезды пророчат неожиданную финансовую удачу. Так, гороскоп на понедельник для Овнов обещает: награда за Ваши труды непременно найдет своего героя. Материальный рост может произойти за счет привлечения допольнительных источников дохода или путем продвижения по карьерной лестнице. Понедельник - благоприятный период для достижения поставленных целей, поиска объектов деловой недвижимости или глобальных покупок.

ТЕЛЕЦ

Для Тельцов пришло то время, которое нужно посвятить самому себе. У Вас есть прекрасная возможность посетить тренинги личностного роста, отправиться в туристическую поездку, поэкспериментировать со своим внешним обликом. Если планируете наладить связи с какими-то зарубежными знакомыми или потенциальными партнерами - начинайте действовать уже сегодня и у Вас непременно получится. Также гороскоп на сегодня говорит: этот день - удачный период для поиска второй половинки, если у Вас ее еще нет. Не упустите свой шанс!

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам с началом новой недели воздастся по заслугам: если Вы упорно трудились, то непременно придете к желаемому результату. Если необходимо обратиться за помощью в государственные органы, финансовые или медицинские учреждения - смело делайте это и можете буть уверенны - все получится. Очень успешный период для студентов и учащихся, особенно, если речь идет о ликвидации задолженностей. Понедельник - прекрасный день для старта новых дел. Также Близнецам звезды предоставляют шанс улучшить свои жилищные условия.

РАК

Для Раков наступает успешный период в сфере профессиональной деятельности. Сегодняшний гороскоп для Раков пророчит успех в проведении различных презентаций, пресс-конференций, деловых переговоров, выставок и аукционов. Удача будет сопутствовать в любых начинаниях, поездках и встречах. Возможны интересные предложения по работе, однако не спешите бросать старые дела. Сейчас наступил отличный момент для оформления различных сделок, документов, а также получения юридических консультаций. Не пренебрегайте отдыхом, он поможет восполнить силы.

ЛЕВ

Львам звезды сулят финансовый успех. Правда, он пока пребывает на самой начальной стадии, но вскоре, как обещают звезды, ваше материальное положение заметно улучшится. Наступает отличный период для предпринимательской деятельности. Если Львы планировали начать собственное дело или монетизировать свое хобби - смело можете приступать к желаемому. Главное - твердо определить направление движения. Также понедельник - благоприятный день неформального общения с руководством, укрепления деловых связей, небольших инвестиций или собеседования.

ДЕВА

Девам гороскоп на сегодня советует уделить время детям и друзьям. Не забывайте, близкие нуждаются в Вашем внимании, поэтому важно проявлять инициативу. Начало недели станет успешным периодом для тех представителей знака, чья деятельность связана с общением: образовательная сфера, реклама, туризм, маркетинг и творчество. Вам стоит уделить время отдыху с семьей. Одиноким Девам звезды обещают возможные романтические знакомства.

ВЕСЫ

Для Вас наступает время новых перспектив и возможностей. Любые желания могут быть осуществлены, если Вы сделаете правильный выбор. Помните, нужно действовать, а не сидеть на месте. Гороскоп на понедельник для Весов говорит о том, что пришло время решать семейные вопросы. К примеру, это может быть купля-продажа недвижимости, определение важных направлений на будущее. Возможны интересные предложения, преимущественно они будут касаться личной жизни.

СКОРПИОН

Скорпионам стоит запомнить: пришло время начинать! В вашей жизни стартует период, когда стоит задуматься о продвижении новых идей, воплощении желаний и налаживания полезных контактов. Возможно, именно сегодня к Вам поступит предложение о встрече с человеком или несколькими людьми, которые в итоге сыграют решающую роль в Вашем будущем. Не вздумайте отказываться, даже если не будет особого желания с кем-то видеться. Гороскоп на сегодня говорит: все связи не случайны. Также понедельник станет прекрасным временем для общения со старыми друзьями и родственниками.

СТРЕЛЕЦ

Для Стрельцов начинается довольно нелегкий период, однако он может открыть совершенно новую грань Вашей жизни. Если представители знака обладают собственным бизнесом - обратите внимание на Ваших партнеров. Возможно, они совершенно не прикладывают усилий для развития общего дела, а настроены исключительно корыстно. Задумайтесь, Ваше слепое доверие к более авторитетным людям может навредить Вам самим. Стрельцам стоит просто обратить внимание на тех, кто изо всех сил старается Вам помочь, и если Вы не сумеете найти нужные слова - потеряете близких навсегда.

КОЗЕРОГ

Понедельник, как ни странно, станет для представителей знака днем любви и романтики. Обычно, в повседневной жизни, Козероги не очень склонны к нежностям, однако именно сегодня у них проснется желание посвятить свое время второй половинке и непременно сказать ей все самые важные слова. Наступило прекрасное время для принятия важных решений, построения долгосрочных планов и укрепления личных отношений. Ваша решительность и целеустремленность поможет во всех начинаниях.

ВОДОЛЕЙ

Дом и семья станут для Вас самой главной темой ближайшего времени. С этого понедельника у представителей знака начнется удачный период для завершения строительных работ, купли или продажи недвижимости, переезда, а также финансовых операций. Появится прекрасная возможность наладить отношения с влиятельными людьми, встретившись с ними в неформальной обстановке. Такие связи могут вскоре отлично "сыграть на руку". Стоит также обратить внимание на карьерные вопросы: в работе наступает очень ответственный период.

РЫБЫ

Звезды обещают Рыбам продуктивный день, которые потребует от Вас много сил и энергии. Пришло время решать накопившиеся рабочие вопросы, иначе все может закончиться не самым лучшим образом. Гороскоп на 30 апреля также говорит о необходимости встретиться с некоторыми друзьями, которые, возможно, держат на Вас обиду. Поговорите с ними и разузнайте, в чем проблема. В противном случает Вы можете потерять этих людей навсегда. Также запомните: от Вас ждут инициативы - не бойтесь ее проявлять.