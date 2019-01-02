Гороскоп на 3 января 2018: кому завтра будет легко

Гороскоп на завтра, 3 января 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Четверг для многих получится довольно напряженным, но и плодотворным днем, а вот некоторым знакам лучше быть осмотрительными. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на завтра.

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Овен

В личных отношениях лучше быть осмотрительными: не рубите с плеча, чтобы потом не пришлось долго извиняться.

Телец

Гороскоп на четверг говорит, что вас ждет активный, насыщенный событиями день. Не соскучитесь.

Близнецы

Избегайте недоразумений. Это лучший совет, который могут дать звезды.

Рак

Вас ждет большой жизненный сюрприз. Готовьтесь.

Лев

Ваши дела на работе запутались в большой клубок, но ваш рассчетливый ум поможет найти выход.

Дева

В четверг вас весь день будут преследовать материальные вопросы.

Весы

Гороскоп говорит, что в четверг у вас идеальный день для отдыха. Не пропустите.

Скорпион

Уделите время себе. В последнее время вам этого не хватало.

Стрелец

Стрельцов ждет яркий день. Вечером — приятная встреча. Много не пейте.

Козерог

Козерогам нужно быть повнимательнее к родственникам. При этом четверг не самый лучший день для любовных похождений. Лучше посидите дома.

Водолей

В четверг вас ждет приятная новость от кого-то из близких людей.

Рыбы

Рыб ждет небывалий прилив сил и энергии: потратьте ее с пользой.