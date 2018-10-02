Гороскоп на 3 октября по картам Таро: что готовит этот день

Гороскоп на завтра, 3 октября 2018 года, по картам Таро предсказывает легкий и одновременно непредсказуемый день. Кое-кому Гороскоп сулит полную приятных событий и переживаний среду, а другим представителям зодиакального круга он принесет негатив и разочарование.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН - Король Мечей

Эта карта - сила острого, быстрого, тонкого ума. Сегодня вы полностью можете почувствовать свою творческую, многостороннюю силу, которая часто выражается в непредсказуемой форме. Поэтому, то что вам нужно – реализовывать. По отношению к близким вы будете полны хитрости и ироничной дерзости, а цинизм и критиканство станут вашими самыми близкими спутниками. Не стоит перегибать палку.

ТЕЛЕЦ - Двойка Жезлов

Двойка жезлов показывает, что мы хотим сохранить нейтральную позицию, однако ситуация вынуждает нас высказываться прямо и недвусмысленно. Прекратите сдерживать себя и говорить будто вам все нравится. Наконец-то пришло время высказать всем и все. Не бойтесь – маленькая встряска пойдет вам на пользу.

БЛИЗНЕЦЫ - Умеренность

Таро предлагает вам карту, которая соответствует тому счастливому состоянию, когда человек чувствует себя, любит себя и находится, поэтому в гармоничном равновесии с окружающим миром. Используйте момент для решения сложных задач – они дадутся вам легко и непринужденно. И, главное, получайте кайф и делайте, что хочется. Сегодня удачный день.

РАК - Луна

Эта карта вводит нас в образный мир души, наших снов, мечтаний и откровений. Сегодня вы должны открыть свои самые сокровенные желания второй половинке. Во-первых, это вас сблизит, во вторых, вместе фантазировать и даже реализовать фантазии легче

ЛЕВ - Рыцарь Денариев

Гороскоп по картах Таро говорит, что сегодня для вас день творения. Вы создаете вещи нужные и полезные для своего будущего. Рыцарь Денариев олицетворяет состояние духа, характеризуемое усердием, терпением и настойчивостью, с которыми вы и должны работать в эту среду. Такой подход стоит проявить и в личных отношениях.

ДЕВА - Четверка Жезлов

Четверка Жезлов соответствует периоду мира и покоя, во время которого мы раскрываемся навстречу жизни и ее радостям. Сегодня Девы могут спать спокойно – ничего страшного или того, что требует множества усилий не произойдёт. Наслаждайтесь спокойствием и уютом.

ВЕСЫ - Колесо фортуны

Карта предстает либо как символ нашей зависимости и беспомощности перед судьбой, либо как жизненный урок. Кажется, сегодня с вами произойдет ситуация, в которой вы окажетесь бессильным. Если вы почувствуете, что не можете ничего изменить – просто примите. Учитесь воспринимать жизнь по философски.

СКОРПИОН - Семерка Мечей

Карта Семерка Мечей показывает, что сила познания, ясный, острый ум превращаются в хитрости и интриги, подлость и обман. Возможны недопонимания с близкими, а также взаимные мелкие гадости. Они окажутся очень болезненными для обеих сторон и возможно приведут к длительному конфликту. Поэтому сегодня лучше сдержать эмоции.

СТРЕЛЕЦ - Рыцарь Жезлов

Гороскоп по картам Таро сулит вам сегодня излишнюю возбудимость. Всадник Жезлов символизирует жар души, но негативная сторона карты - нетерпение. Поэтому сегодня вы импульсивны и склонны к преувеличениям. Хватит постоянно куда-то бежать – остановитесь и посмотрите на мир и окружение трезво. То, что вы увидите окажется неожиданным.

КОЗЕРОГ - Семерка Денариев

Эта карта означает терпение и медленный рост. Сегодня вам не надо торопить событий, только движение шаг за шагом поможет вам достичь успеха. Ваш путь к непрерывному росту начинается прямо сейчас – двигайтесь уверено и не сходите с выбранной дороги.

ВОДОЛЕЙ - Паж Жезлов

Гороскоп по картам Таро сулит вам некое приключение. Сегодня у вас есть возможность отправиться в путь и выйти за рамки привычной сферы интересов. Это будет рисковый ход, но он принесет вам море удовольствия.

РЫБЫ - Десятка Денариев

Карта обозначает период богатства, стабильности, полноты жизни и уверенности в завтрашнем дне. Вы давно ждали и заслужили некое денежное вознаграждение, которое может стать первым вкладом в дальнейшее стабильное будущее – сегодня вы его получите. Благодаря материальному комфорту вы почувствуете и духовное блаженство.