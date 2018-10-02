Гороскоп на 3 октября 2018: кому сегодня будет легко

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Среда принесет большинству знаков Зодиака испытания в профессиональной сфере и быту, от некоторых явно потребует активности и стратегических ходов. Однако большинству сегодня таки улыбнется удача. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

Фото: accordingtotam.com

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ОВЕН

Овнам в середине рабочей недели буквально могут вскружить голову интриги, поэтому важно держать ухо востро и, прежде всего, рассчитывать только на свои силы и умение быстро и адекватно реагировать в неожиданных ситуациях.

ТЕЛЕЦ

У Тельцов сегодня появится реальный шанс взяться за осуществление давно задуманных идей и планов. Возможно, вам придется столкнуться с негативом в кругу коллег, перенести мало приятный разговор с руководством, но все непременно наладиться и выльется для вас лишь полезным опытом.

БЛИЗНЕЦЫ

Не стоит Близнецу сегодня менять привычную сферу деятельности. Если же вы задумались о переменах, в эту среду куда полезнее будет проверить свой план и контакты, пути отступления и запасные варианты. А для осуществления цели подберите другое, более благоприятное время.

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РАК

Раки сегодня должны быть готовы к противостоянию, натиску оппонентов и реальным испытаниям в профессиональной сфере. Однако если вы сможете в полной мере защитить свою позицию и понести ответственность за слова и поступки, все пройдет значительно легче, чем покажется изначально.

ЛЕВ

Львам сегодня нежелательно приступать к переменам и вносить в свой график что-либо новое. Ограничьтесь мелкими делами и найдите способы оградить себя от неприятных встреч. Свободный вечер, проведенный в кругу семьи, подарит спокойствие и прилив вдохновения.

ДЕВА

Девам будет сложно рассортировать накопившиеся дела и заботы. Все это будет напоминать сплошной водопад обязанностей и проблем. Однако не стоит сегодня перетруждаться, брать работу на дом или засиживаться в офисе. Ничего полезного из этого не выйдет. Проявите креатив и найдите способ разгрузиться в течение дня.

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ВЕСЫ

Чтобы ни происходило сегодня в рабочей сфере, Весам крайне важно соблюдать контроль и самообладание. Лучше с головой погрузитесь в повседневную работу и ко второй половине дня все станет на свои места. Потеряв терпение, вы рискнете спровоцировать настоящий пожар.

СКОРПИОН

Скорпионам стоит набраться смелости, трезво оценить свой образ жизни и решительно бросить надоевшие стереотипы. Только так в вашей жизни может появиться что-то новое. Вперед к переменам!

СТРЕЛЕЦ

А вот стрельцы смело могут сегодня приступать к новым начинаниям, после длительных усилий они обязательно приведет к успеху. Держите мысли и амбиции в тайне, проявите внимательность и будьте стратегом.

КОЗЕРОГ

Среда этой недели станет, возможно, наиболее продуктивным днем для Козерогов. Сегодня представители этого знака вряд ли почувствуют себя несчастными или одинокими. Как минимум, просто по той причине, что за работой вам некогда будет. Рассчитывайте сегодня время и не тратьте его попусту.

ВОДОЛЕЙ

Буквально любая работа будет сегодня Водолеям в пользу и в удовольствие. Что правда, для этого потребуется простой план действий, который поможет избавиться от суетливости и желания успеть все и сразу. Займитесь им уже с утра.

РЫБЫ

Все неприятности, которые совсем недавно еще портили Рыбам настроение, наконец останутся в прошлом. Не останавливайтесь на достигнутом, не жалейте сегодня сил и времени для новых свершений. В этом случае они принесут долгожданные плоды значительно быстрее.