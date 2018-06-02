Гороскоп на 3 июня 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 3 июня 2018 года.

Воскресенье пройдет благоприятно у большинства представителей разных знаков зодиака, однако некоторым в выходной все же придется активно поработать. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

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ОВЕН

Сегодня Овнам стоит расслабиться и наслаждаться каждой пережитой минутой. Постарайтесь не думать о том, что будет завтра, а просто кайфуйте от всего происходящего. Тем более, что вас ждет вечер в компании близких людей, который надолго запомнится всем вам.

ТЕЛЕЦ

Это воскресенье по-настоящему перевернет жизнь Тельцов с ног на голову. Вас ждет невероятное приключение, однако лишь при том условии, что вы проявите смелость и рискнете. Скорее всего, грядущие перемены касаются личной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ

В этот день Близнецы могут дать волю своей лени и целый день не вылазить из кровати. Не пугайтесь своего сонного состояния и отдохните как следует. Не забывайте, что каждый организм рано или поздно истощается, поэтому нет ничего плохого в маленькой "подзарядке".

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РАК

Сегодня Раков ждет довольно продуктивный день. Возможны рабочие поездки, которые принесут множество полезных знакомств и помогут приобрести хороший опыт. Поэтому не стоит отказываться от предложений начальства, даже если изначально вам кажется, что они могут испортить выходные.

ЛЕВ

Воскресенье Львы смогут посвятить решению всех домашних дел, на которые раньше никак не находилось времени. Вы сможете не только позаботиться об уюте своего домашнего гнездышка, но и выделить вечер для важной встречи с друзьями.

ДЕВА

Сегодняшний день пройдет у Дев без особых потрясений или неожиданных событий. Впрочем, все в ваших руках. Если вы сможете побороть непреодолимое желание остаться дома, а соберетесь с силами и организуете яркую сходку с давними друзьями, она обещает стать одним из самых ярких событий месяца.

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ВЕСЫ

В воскресенье Весы обнаружат свои скрытые ресурсы. Постарайтесь внимательно проанализировать свое состояние, уделяйте внимание не только физическому, но и психологическому. Достигнув гармонии с собой и научившись управлять эмоциями, вы сможете в полной мере наслаждаться жизнью.

СКОРПИОН

Сегодня Скорпионам стоит забыть о всех рабочих неурядицах и выделить день для себя и своих любимых. Подумайте, чем вы можете порадовать своих близких, и поспешите воплотить свою задумку в реальность. Потраченные усилия обязательно вернуться вам достойным вознаграждением.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцов ждет не самый благополучный день. Не беритесь за важные дела, потому что есть большой риск того, что они потерпят крах. Лучше всего - сидеть "тише воды, ниже травы", а все важные проекты начинать как минимум с понедельника. Кроме того, возможны конфликты с окружающими.

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КОЗЕРОГ

Сегодня Козероги проведут незабываемый и безумно насыщенный день. Новые знакомства, приятные встречи, положительные прогулки, вкусная еда, романтический вечер... Все это ждет вас, если только вы сами не отдадите предпочтение домашнему времяпровождению.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям стоит уделить больше внимания своим родным. Задумайтесь над своим поведением - возможно, сами того не желая вы обидели близкого вам человека. Никогда не поздно попросить прощения и удивить приятным сюрпризом.

РЫБЫ

Воскресенье пройдет у Рыб довольно романтично. Сутки вы проведете с самым желанным человеком, который избалует вас вниманием и любовью. Цените все, что для вас делают, и не забывайте о взаимных шагах.