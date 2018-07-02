Гороскоп на 3 июля 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 3 июля 2018 года для всех знаков Зодиака.

Вторник будет нелегким днем для некоторых знаков Зодиака, в частности Раков, Стрельцов и Рыб. Возможно, им придется столкнуться с острым осуждением или непониманием со стороны окружающих. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на 3 июля.

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ОВЕН

Представители этого знака могут сегодня попасть в достаточно противоречивую ситуацию. Вероятно, вы можете спровоцировать конфликт из-за того, что не хотите прислушиваться к мнению окружающих. Постарайтесь с пониманием отнестись ко вкусам и предпочтениям ваших друзей, иначе вам грозит попасть к ним в немилость.

ТЕЛЕЦ

Присмотритесь повнимательнее к тем, кто вас окружает. Возможно люди, которым вы слепо доверяете, плетут проти вас интриги, которые в итоге могут вылиться в совершенно негативные последствия. Оставайтесь на чеку, будьте бдительными, как советует гороскоп на сегодня для Тельцов.

БЛИЗНЕЦЫ

Представителям этого знака стоит сегодня быть более расторопными. Если будете медлить - можете пропустить слишком важный сигнал судьбы, который в итоге может переменить привычное течение всей жизни. Не упускайте свой шанс, говорят звезды, ведь если поднапрячься - станете настоящим лидером на этой неделе.

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РАК

Подумайте о своем здоровье: оно не железное и иногда может давать слабинку. В последнее время вы слишком много напрягаетесь, а именно сейчас этого делать совершенно не стоит. Любые нервы, напряженные ситуации и склоки могут вылиться в негативные последствия.

ЛЕВ

Для Львов вторник станет насыщенным и ярким днем: вы встретите много интересных людей, знакомых, с которыми были давно утрачены связи. Однако, это случится во второй половине дня. а с самого утра необходимо заняться важными делами. Если будете откладывать все на завтра - можете попасть в неприятности.

ДЕВА

Гороскоп на сегодня говорит, что вторник станет для Дев днем удивлений. Вас приятно удивит тот человек, от которого вы этого совершенно не ожидаете. И наоборот: те, кто, как правило, радуют, могут разочаровать. Не спешите делать необдуманные выводы - резко принятые решения не приведут к успеху.

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ВЕСЫ

Представителям этого знака стоит отказаться от своего привычного имиджа неприступного и неприкосновенного персонажа. Гороскоп на вторник обещает вам продуктивный день, если в корне изменить привычный алгоритм действий.

СКОРПИОН

Для Скорпионов первая половина дня пройдет в раздумиях: вы будете буквально "ломать голову" над тем, как поступить в той или иной ситуации. Однако, во второй половине дня Скорпионы придут к максимально правильному решению, к которому приведут звезды. Во второй половине дня вам предстоит как следует оторваться на интересном мероприятии.

СТРЕЛЕЦ

Удача сегодня не на вашей стороне, поэтому не рискуйте и не лезьте на рожон. Не нарывайтесь сознательно на неприятности, так как вам потом все воздастся сторицей. Гороскоп на вторник советует быть в этот день помягче, иначе в вашем списке врагов станет на несколько человек больше.

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КОЗЕРОГ

Козероги в последнее время ощущают стойкое чувство тревоги: нервное напряжение так и преследует вас. Однако, звезды обещают в скором времени существенные перемены в лучшую сторону. Сегодня представителям знака также предстоит встреча с человеком, который очень давно жаждет разговора с вами.

ВОДОЛЕЙ

Представители этого знака Зодиака уверенны, что многие настроены против них, но это является заблуждением. Ваши близкие желают по душам поговорить с вами, так как именно этот разговор может поставить все точки над "і".

РЫБЫ

Рыбам во вторник стоит быть как никогда собраными и сдержанными: любое слово, которое вы проронили не думая, может обернуться против вас же самих. Тщательно обдумывайте каждый свой шаг, а звезды помогут выйти из любой сложной ситуации в максимально благоприятном свете.