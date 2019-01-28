Гороскоп на 29 января 2019: кому завтра повезет

Гороскоп на завтра, 29 января 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Вторник для многих знаков Зодиака может оказаться удачным днем недели. При этом двум знакам предстоит столкнуться с определенными трудностями. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать персональный гороскоп на вторник.

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ОВЕН

Завтра больше времени посвящайте отдыху. Старайтесь воздержаться от физических нагрузок и не садитесь уставшими за руль.

ТЕЛЕЦ

В начале дня вас ждут приятные новости, которые могут кардинально изменить вашу жизнь. Также на работе и в кругу друзей избегайте конфликтов и споров, ведь это может обернуться не лучшей ситуацией.

БЛИЗНЕЦЫ

Во второй половине дня вы встретите человека, с которым давно не виделись. Не жмитесь на добрые слова, этого от вас ждут.

РАК

Вторник будет благоприятным днем для решения многочисленных рабочих вопросов. При этом звезды говорят, что вы сможете неплохо улучшить свое финансовое положение.

ЛЕВ

Не держит ни на кого зла и постарайтесь провести этот день как можно спокойнее. Прогуляйтесь по парку, подумайте о будущем.

ДЕВА

Во вторник вы можете стать объектом для пересудов и сплетен. Причина тому — ваши последние успехи. Лучший выход — не обращать внимания и двигаться дальше.

ВЕСЫ

Весам лучше уделить завтра побольше внимания своим отношениям — романтики вам не достает.

СКОРПИОН

Скорпионам предстоит принять важное решение, однако завтра решительность — это не ваш спутник. Вы будете колебаться между аргументами. Возможно, принятие решения лучше отложить.

СТРЕЛЕЦ

Не стоит решать важные дела, перенести их следует на вторую половину недели. К тому же, в этот день вам будут не по вкусу трудные решения.

КОЗЕРОГ

Козерогов ждет неприятный конфликт на работе. Однако вы должны пройти через это испытание, не понеся существенных потерь и не растеряв уважение коллег. Будьте разумны.

ВОДОЛЕЙ

На работе вам сегодня будет удаваться быть более спокойным и уравновешенным. День подарит вам заряд вдохновения, поэтому воспользуйтесь этим на полную! Это день для творчества и проявления креативности.

РЫБЫ

Старайтесь избегать шумных компаний и проведите время наедине с собой. Вам необходим покой и тишина, чтобы расставить приоритеты и определиться, куда двигать в жизни дальше. И это касается не только работы, но и личной жизни.

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