Гороскоп на 29 сентября 2018: кого ждут неприятности

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Суббота принесет многим знакам Зодиака долгожданный отдых. Девы и рыбы смогут хорошо поспать, а вот Львам следует быть осторожными. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

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ОВЕН

Эта неделя была для Овнов очень сложной: как физически, так и эмоционально. Не спешите наслаждаться долгожданным отдыхом - вас ждет еще одно очень важное дело. Также, 29 сентября подготовило для Овнов хорошие новости и приятную встречу.

ТЕЛЕЦ

Тельцы 29 сентября могут расслабиться и хорошо поспать. Вы достаточно активно потрудились и заслужили отдых. Вам стоит провести этот день очень лениво: лежите на диване, ешьте вкусную еду и наслаждайтесь выходным днем на полную.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы в субботу смогут почувствовать себя по-настоящему хорошо. Вы получили долгожданный ответ на интересующий вас вопрос, а также вашу активность неплохо вознаградят финансово. Постарайтесь ничего не делать 29 сентября.

РАК

Ракам не стоит сегодня расслабляться. Постарайтесь посвятить этот день работе и попытайтесь быть максимально продуктивными. Вы в шаге от большого провала, а это может негативно сказываться на ваших действиях. Но не отчаивайтесь - вечером вы сможете отдохнуть.

ЛЕВ

Львам 29 сентября следует задуматься о своем поведении. Ваши слова, которые вы говорите в порыве гнева, обижают близких вам людей. Этот день поможет вам наладить взаимоотношения с окружающими.

ДЕВА

Сегодня, 29 сентября Девы смогут получить долгожданный отдых. Вам необходимо посвятить этот день себе и максимально расслабиться. Освободите свой разум от негатива и попытайтесь не думать о плохом.

ВЕСЫ

29 сентября Весам следует подумать о своем здоровье, в последнее время вы чувствуете слабость и усталость. Постарайтесь расслабиться и хорошо отдохнуть. Вечером вам стоит провести время с друзьями или близкими людьми.

СКОРПИОН

Скорпионам 29 сентября следует провести время с близкими. Постарайтесь расслабиться и не обращать внимание на негатив. В этот день вас ожидают неожиданные новости, а также вам стоит принять важное решение.

СТРЕЛЕЦ

У Стрельцов сегодня не лучший день. Сложности, с которыми вы сталкивались всю рабочую неделю, будут преследовать вас и в выходной. Но не отчаивайтесь - вечером вы сможете получить позитивные эмоции, которые поднимут вам настроение.

КОЗЕРОГ

Козерогам 29 сентября следует провести день в одиночестве. Вы давно не были наедине с собой. В субботу вы сможете принять несколько важных решений, которые в дальнейшем повлияют на вашу жизнь.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня Вселенная благосклонна к вам, поэтому постарайтесь не провоцировать ее на негатив: очистите свои мысли и отпустите их. Не стоит сегодня тратить большие суммы денег и общаться с незнакомцами.

РЫБЫ

Рыбы 29 сентября хорошо отдохнут. Сегодняшний день не принесет вам негативных эмоций или проблем. Особой радости или хороших событий сегодня тоже не ждите. День пройдет монотонно, но зато вы сможете расслабиться.