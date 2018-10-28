Гороскоп на 29 октября 2018: кого ждет удача в этот день

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2018 года для всех знаков Зодиака.

OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на 29 октября, как оставаться сегодня на высоте и продолжать выигрывать.

Овен

Этот понедельник принесет вам множество неожиданных сюрпризов. Постарайтесь быть на высоте и уделите время своему внешнему виду. Не пытайтесь обманывать окружающих и не осуждайте своих друзей.

Телец

Тельцам 29 октября приготовило огромное количество испытаний. Не надейтесь, что этот день будет простым. Вам предстоит сделать сложный выбор и решиться на отчаянный шаг. Обратите внимание на друзей - среди них затаился недоброжелатель.

Близнецы

Близнецам 29 октября следует провести день со своей семьей. Оставьте работу на потом и наслаждайтесь жизнью. В последнее время вы очень устали, поэтому отдохните и расслабьтесь. Вы берете на себя слишком много ответственности.

Рак

Ракам сегодня следует завести новые знакомства. Они принесут не только пользу, но финансовую прибыль. Кроме того, верьте своей интуиции - она покажет вам правильный путь. Вечером обязательно хорошо отдохните и наберитесь сил.

Лев

Львам 29 октября следует решиться на отчаянный поступок. Именно сегодня вы готовы сделать то, что постоянно откладывали. Не бойтесь и будьте смелыми - у вас обязательно все получится. Кроме того, рядом с вами есть человек, который любит и поддерживает вас. Вы можете положиться на него.

Дева

Девам сегодня необходимо хорошо поспать и отдохнуть. Вы очень устали и это негативно сказывается на вашей работе и продуктивности. Сегодняшний день принесет вам успех и множество радостных событий. Постарайтесь не упустить удачу.

Весы

Весам 29 октября нужно сконцентрироваться на работе. В последнее время вы очень много ошибаетесь, а это имеет негативные последствия. Попытайтесь расслабиться и тогда у вас все получится.

Скорпион

Скорпионам это день принесет множество радостных новостей. Вам следует отдохнуть, сходить в кино или провести вечер с друзьями. Не концентрируйтесь на негативе и постарайтесь потратить небольшую сумму денег на благотворительность.

Стрелец

Стрельцам 29 октября нужно обратить внимание на свое окружение. Если вы не хотите потерпеть крах в работе - перестаньте делится планами и идеями со своими коллегами. Кроме того, в последнее время вы тратите слишком много денег.

Козерог

Козерог 29 октября смогут получить ответы на вопросы, которые их давно интересовали. Этот день будет наполнен позитивом, если вы примете правильные решения. Не полагайтесь на помощь и подсказки - это не приведет ни к чему хорошему.

Водолей

Водолеии 29 октября получат выгодное предложение. Но прежде чем принять его - хорошо подумайте. Постарайтесь порадовать своих близких и насладитесь вечером с друзьями.

Рыбы

Рыбы 29 октября получат крупное финансовое вознаграждение. Этот день принесет вам удачу и успех во всех начинаниях. Главное - не пытайтесь никого обманывать и хитрить, поскольку это может негативно отразиться на ваших делах.