Гороскоп на 29 мая 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 29 мая 2018 года.

Во вторник многие знаки зодиака смогут получить долгожданные ответы на вопросы, которые тревожили уже долгое время. В целом же гороскоп на сегодня пророчит всем довольно легкий день. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

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ОВЕН

Представителей этого знака ждет довольно непростой день. В первую очередь сложности могут ждать на работе - возможно, ваше начальство будет слишком придирчивым к вам. Более того, иногда отношение окружающих будет казаться совершенно несправедливым. Постарайтесь не впадать в отчаяние и максимально сдержано реагировать на всяческие провокации.

ТЕЛЕЦ

Тельцам стоит задуматься о том, какие дела они позабыли завершить вовремя. Поверьте, такие имеют место быть и Вам срочно надо завершить начатое. Гороскоп на вторник говорит, что вскоре вас ожидает длительная поездка, которая может повлиять на всю дальнейшую жизнь. Вам предстоит сделать важный шаг, возможно, он будет касаться сферы личных отношений.

БЛИЗНЕЦЫ

Для Близнецов начинается весьма спокойное и, порой, даже скучноватое время. Наступает стабильный период на работе, в семейных отношениях все также будет просто плыть по течению. Постарайтесь поддаться тому ритму, к которому подталкивают вас звезды и не принимать никаких важных решений. Не торопите события и сегодня просто отдайтесь воле обстоятельств.

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РАК

Если вы планировали провернуть какую-то финансовую операцию - самое время заняться реализацией своих планов. Гороскоп на сегодня обещает вам удачный день для решения денежных вопросов, возврата долгов, возможно, даже, получения случайной прибыли, на которую вы ранее даже не рассчитывали.

ЛЕВ

Представители этого знака сегодня могут совершить ошибку, которую исправить потом будет очень нелегко, поэтому, звезды рекомендуют не принимать никаких решений сгоряча. Если вам преднамеренно "ставят палки в колеса" - проявите настойчивость и твердость. На любовном фронте вас ожидает нежность и забота.

ДЕВА

Отнеситесь более внимательно к людям, котрые постоянно находятся рядом с вами. Возможно, они могут как-то повлиять на вашу дальнейшую судьбу. Не грубите окружающим, их обида может сыграть вам совершенно не на руку. Звезды настоятельно рекомендуют представителям знака отнестись ответственно к исполнению поставленных задач.

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ВЕСЫ

Весам стоит прислушаться к своему внетреннему голосу и попытаться разобраться со всеми сигналами, которые посылает вам ваше сознание. Вы несколько запутались и не можете выбраться из лабиринта собственных тревог и страхов, попробуйте прислушаться к независимому мнению со стороны.

СКОРПИОН

Сегодня представители этого знака получат массу новых эмоций и ощущений, которых они ранее не испытывали. Также гороскоп на вторник говорит о возможном приобретении полезных связей, которые в будущем непременно сыграют свою роль. В этот день вам не стоит перетруждаться и взваливать на свои плечи десятки задач - выполняйте все запланированное постепенно.

СТРЕЛЕЦ

Звезды предупреждают Стрельцов о возможной опасности, которая нависнет над вами именно сегодня. Избегайте мест с большим скоплением людей, а также лучше откажитесь от дальних поездок за рулем. Помимо этого, не идите сознательно на конфликты, они ничем хорошим не закончатся.

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КОЗЕРОГ

Для Козерогов наступил не самый легкий период - сегодня вы будете ощущать тревогу за своих близких. Они, в свою очередь, также очень нуждаются в вашей помощи и поддержке. Во вторник вам нужно быть максимально мягким в общении, и, возможно, тогда вы сможете вывести любые отношения на новый уровень.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям звезды рекомендуют провести день в полном уединении, посвятив свободное время обдумыванию дальнейших планов. Грамотно составленный перечень шагов и действий помогут реализовать свои намерения максимально легко и извлечь из этого крупную выгоду.

РЫБЫ

Будьте крайне внимательны, когда решаете вопросы или при подписании каких-либо документов. Не расчитывайте на помощь со стороны, она может наоборот сыграть против вас. Надейтесь только на свои силы и не пытайтесь увильнуть от работы.