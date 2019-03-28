Гороскоп на 29 марта 2019: как закончится рабочая неделя

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Пятница этой недели обещает стать днем открытий и нового опыта. Для большинства знаков Зодиака она откроет неприступные ранее двери. Попытайтесь включиться в работу и не конфликтовать сегодня с коллегами. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать персональный гороскоп на сегодня.

Фото: monster.com

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

ОВЕН

Овнов эта пятница готовит к чему-то важному. Вероятно, именно в этот день может произойти что-то такое, что в итоге перевернет огромную часть жизни с ног на голову. При этом представителей знака будет сопровождать отличное настроение и вряд ли кому-то удастся его испортить.

ТЕЛЕЦ

Гороскоп на сегодня прогнозирует Тельцам нелегкий день с точки зрения восприятия происходящих событий. Вам предстоит хорошенько подумать и понять, где вы могли допустить ошибку. Именно в пятницу принципиально важно определить для себя пути их решения.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодняшний день будет весьма удачным для Близнецов. В первую очередь это касается приобретения полезных знакомств. Наверняка случайно сегодня у вас выстроится интересный разговор с теми, кто поможет решить важные проблемы. Не бойтесь открываться тем, кому не безразлична ваша судьба.

РАК

Окружающие ожидают от вас открытого диалога и взаимопонимания. Возможно, в скором времени случится что-то такое, что поможет изменить в лучшую сторону мнение о некоторых людях, которые часто находятся возле вас. Присмотритесь повнимательнее к окружающим.

ЛЕВ

В последнее время Львы испытывали сильное нервное напряжение, однако звезды обещают положительную динамику в развитии всех сфер вашей жизни уже сегодня. Держите хвост пистолетом - вас ждут великие дела! Главное, запастись терпением, а также найти в себе силы действовать и принимать решения.

ДЕВА

Вас ждут очень неожиданные сюрпризы. Гороскоп на сегодня говорит, что некоторые неожиданности будут весьма шокирующими, однако в конечном итоге они выльются в положительный результат. Быть может, к некоторым событиям вы будете совершенно не готовы, но при всем этом сейчас как никогда стоит мужественно воспринимать все капризы судьбы.

ВЕСЫ

Присмотритесь к человеку, который давно вызывает у вас интерес. Вероятно, именно сегодня настал тот день, когда вам нужно сесть и поговорить о тех проблемах, которые беспокоят. Не бойтесь задавать вопросы - звезды говорят, что вы получите на них самые правдивые ответы.

СКОРПИОН

Сегодня удачный день для того, чтобы завершить дела и поставить окончательную точку там, где до сих пор стояло многоточие. Пришло время прощаться с прошлым, которое давит на вас непосильным грузом. Постарайтесь распрощаться с вещами, которые несут неприятные воспоминания, но в первую очередь стоит проститься с людьми, негативно влияющими на вас.

СТРЕЛЕЦ

Возможно, вам покажется, что ваша жизненная энергия иссякает. Действительно, вы немного устали, так как в последнее время на вас свалилось очень много забот. Гороскоп на пятницу при этом говорит, что расслабляться еще не время. Похоже, сегодня вам предстоит сделать последний, решительный рывок.

КОЗЕРОГ

Вероятно, вы можете столкнуться с нелегким выбором, который будет требовать от вас холодного рассудка и благоразумия. Не спешите оглашать свое решение, для начала звезды советуют вам услышать все возможные предложения, которые будут вам озвучены. Обратитесь к друзьям - возможно, кто-то из них сможет дать ценный совет.

ВОДОЛЕЙ

Пришло время начать решать глобальные дела. Наверняка, вы многое откладывали в "длинный ящик", и именно сейчас стоит взяться за решение задач серьезно. Гороскоп на сегодня советует хорошенько обдумать все шаги на ближайшее будущее, закатать рукава и упорно работать над воплощением планов в жизнь.

РЫБЫ

Для Рыб сегодня наступает время настоящих открытий: увлекательных и непредсказуемых. Вы можете повстречать интересных людей, которые в итоге сыграют немаловажную роль в будущем. Не жертвуйте общением с близкими, новые связи - это отлично, но не стоит забывать о тех, кто вас любит и ценит.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!