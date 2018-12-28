Гороскоп на 29 декабря 2018: как закончится рабочая неделя

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Сегодняшний день для некоторых знаков Зодиака обещает быть днем перспектив и оправданного риска. Большинству лучше провести его в умиротворении, попытайтесь не планировать ничего грандиозного и очень ответственного. Самые важные дела, требующие от вас максимального внимания и самоотдачи, стоит отложить до следующей недели. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать персональный гороскоп на сегодня.

Фото: blog.davestpay.com

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ОВЕН

Овны под конец недели могут почувствовать моральную усталость и рассеянность. Вероятны ошибки при оформлении документов, трудности в учебе и делах, требующих скрупулезности. Наиболее важные из них стоит отложить до следующего рабочего дня.

ТЕЛЕЦ

Ключом к успеху Тельцов сегодня будет только твердая решительность. Вы можете отважиться на любой смелый шаг, что правда, он должен быть хорошо продуман, должны быть взвешены все "за" и "против". Никакой спонтанности в эту рабочую субботу.

БЛИЗНЕЦЫ

Гороскоп на сегодня сулит Близнецам неблагоприятный день, который отмечен знаками мало успешных операций с финансами или сорванных планов. Постарайтесь воздержаться от всего, что может нанести вред организму.

РАК

Раки сегодня раскроют в себе дар убеждения, который смогут подкрепить зарядом позитивных эмоций и безупречной логикой. Люди прислушаются к вам. Ваши доводы и осмысленные решения окажутся более чем убедительными. Направьте эти способности в правильное русло.

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ЛЕВ

Львов ожидает сегодня насыщенный день, полный разногласий. Будьте готовы, что встречи с друзьями могут послужить причиной недоразумений. Вероятно некоторое ухудшение самочувствия, конфликты с родственниками или детьми.

ДЕВА

Жизненный потенциал Дев сегодня на высоте, а это значит, что вы готовы достигать наиболее честолюбивых замыслов и целей. Вероятно, в эту субботу вас порадуют позитивные новости или же выгодное предложение вашего начальства.

ВЕСЫ

Ваша суббота - день иллюзий и обманов. Особенно прочувствуют это люди творческих профессий, вероятно, вам будет трудно принимать важные решения и действовать спонтанно, без плана. Поэтому избежать ситуаций, которые будут напрямую зависеть от вашего выбора - самое правильное решение.

СКОРПИОН

Скорпионам будет сегодня непросто настроиться на одну конкретную волну - рабочая суббота обещает быть противоречивой, двойственной, может как радовать вас, так и огорчать. Наверняка день побеспокоит финансовыми проблемами, однако сейчас важно сконцентрироваться на главном, вникнуть в суть первостепенных целей и планов на ближайшее время.

СТРЕЛЕЦ

День откроет перед Стрельцами хорошие перспективы в плане физического развития. Суббота этой недели будет благоприятной для освоения нового вида спорта, физических нагрузок или активного отдыха. Используйте свободное время для того, чтобы без суеты и спешки навести порядок в своей личной бухгалтерии, счетах и прочих бумажных делах.

КОЗЕРОГ

Козерогам звезды сулят сегодня неожиданный успех и высокий процент везения в ситуациях, которые потребуют риска и решительности. Не упускайте инициативу, смело становитесь у штурвала.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям, которые задумались о переменах, стоит приступить к ним уже сегодня. Начинайте уверенно, пусть с мелочей. Будьте готовы к тому, что существенный результат ваших стараний будет виден лишь через некоторое время. При этом не увлекайтесь фантазиями и мечтами.

РЫБЫ

Суббота Рыб символизирует душевное равновесие. Сегодня у вас есть возможность не только находиться в гармонии с окружающими вас людьми, но и наладить отношения с родными или близкими после разногласий или конфликтов. Душевный штиль благотворно скажется сегодня на общении и делах, требующих существенной самоотдачи.