Гороскоп на 29 апреля 2018: как провести этот день

Астрологи рассказали, как провести воскресенье, 29 апреля.

Для некоторых знаков зодиака этот день не обещает быть легким, однако, если приложить усилия, вы непременно достигнете поставленных целей. "Обозреватель" предлагает узнать, что ждет представителей всех знаков зодиака уже сегодня.

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

ОВЕН

Откажитесь сегодня от грандиозных планов на будущее. Все дело в том, что в вашем недалеком прошлом осталось много пробелов, которые необходимо заполнить. В противном случае они проявят себя в качестве неожиданных и очень нежелательных палок в ваших колесах.

ТЕЛЕЦ

Это воскресенье сулит тельцам неожиданные знакомства. Не стоит волноваться по этому поводу, ведь сегодня они будут исключительно приятным и полезными во многих планах.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы сегодня смело могут рассчитывать на удачу, однако для этого есть одно крайне важное условие: не стоит сегодня затевать споров и выяснять отношения с родными и близкими. Простой разговор на повышенных тонах имеет все шансы вылиться в малоприятный скандал.

РАК

Принимаясь сегодня за важные дела, постарайтесь оставаться максимально внимательными. При этом с вниманием оглянитесь по сторонам. Помощь, возможно, дельный совет сегодня вам сможет дать тот человек, от которого вы ожидаете этого наименее.

ЛЕВ

В этот выходной Львы могут ожидать приятных финансовых прибавлений, вам наверняка задолжали близкие или друзья, возможно, начальство намеревалось поощрить ваши старания. Однако не спешите с растратами, в скором эти деньги понадобятся вам для куда более важных целей.

ДЕВА

В это воскресенье девам стоит присмотреться к состоянию здоровья, сегодня крайне повышен риск заболеваниий и травматизма. Не предпринимайте потенциально опасных действий, не рискуйте попусту.

ВЕСЫ

Сегодня весы смело могут взяться за дела, которые долгое время казались вам непосильными. Однако для их реализации вам стоило бы проявить креатив и творческий подход. Таким образом работа станет не только насыщенной и полезной, но и весьма разнообразной.

СКОРПИОН

Возможно в недалеком прошлом вы так и не смогли простить близкого вам человека. Вероятно сегодня он обратится к вам снова и приложит максимум усилий, чтобы исправить ситуацию. Не спешите отворачиваться. Дайте провинившемуся еще один шанс и он сможет вас удивить и порадовать.

СТРЕЛЕЦ

Удача сегодня сопутствует стрельцам во всех делах, которые касаются общения. От приятельской болтовни до серьезных переговоров, в этих делах вы сегодня мастер. Ваши слова будут убедительны, а аргументы неоспоримы.

КОЗЕРОГ

Не оголен ли провод с электричеством, не просрочен ли в магазине продукт, свободен ли переход - на все это и множество прочего стоит сегодня обращать особое внимание козерогам. В этот день существует риск повышенного травматизма в самых безобидных местах.

ВОДОЛЕЙ

Вероятно сегодня ваши близкие планируют порадовать вас ярким сюрпризом. И даже если вы уже в курсе, что именно они задумали, включите режим актера и сыграйте удивление, радость и восторг. Они очень долго готовились к этому и ваши позитивные эмоции станут лучшей наградой.

РЫБЫ

Вероятно прошлая неделя выдалась слишком активной. Вы выбились из сил, хотя так много планировали на эти выходные. Смело махните на все эти дела рукой, они подождут, ваше здоровье и моральный отдых - вот два преимущественных вопроса на сегодня.