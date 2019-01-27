Гороскоп на 28 января 2019: как сегодня обойти неприятности

Гороскоп на сегодня, 28 января 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Понедельник этой недели будет весьма напряженным для некоторых знаков Зодиака, в частности Львов, Скорпионов и Стрельцов. Вероятно, им придется столкнуться с острым осуждением или непониманием со стороны окружающих. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать персональный гороскоп на сегодня.

Фото: dissolve.com

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ОВЕН

Представителям этого знака стоит отказаться сегодня от своего привычного имиджа неприступного и неприкосновенного персонажа. Гороскоп на начало недели обещает вам продуктивный день, если в корне изменить привычный алгоритм действий.

ТЕЛЕЦ

Гороскоп на сегодня говорит, что понедельник станет для Тельцов днем удивлений. Вас приятно удивит тот человек, от которого вы этого совершенно не ожидаете. И наоборот: те, кто, как правило, радуют, могут разочаровать.

БЛИЗНЕЦЫ

Для Близнецов понедельник станет насыщенным и ярким днем: вы встретите много интересных людей, знакомых, с которыми были давно утрачены связи. Однако, это случится во второй половине дня. А с самого утра необходимо заняться важными делами. Если будете откладывать все на завтра - можете попасть в неприятности.

РАК

Присмотритесь повнимательнее к тем, кто вас сегодня окружает. Возможно люди, которым вы слепо доверяете, плетут против вас интриги, которые в итоге могут вылиться в совершенно негативные последствия. Оставайтесь начеку, будьте бдительными, как советует гороскоп на сегодня для Раков.

ЛЕВ

Представители этого знака могут сегодня попасть в достаточно противоречивую ситуацию. Вероятно, вы можете спровоцировать конфликт из-за того, что не хотите прислушиваться к мнению окружающих. Постарайтесь с пониманием отнестись ко вкусам и предпочтениям ваших друзей, иначе вам грозит попасть к ним в немилость.

ДЕВА

Представителям этого знака важно сегодня быть более расторопными. Если будете медлить - можете пропустить слишком важный сигнал судьбы, который в итоге может переменить привычное течение всей жизни. Не упускайте свой шанс, говорят звезды, ведь если поднапрячься - станете настоящим лидером на этой неделе.

ВЕСЫ

Подумайте сегодня о своем здоровье: оно не железное и иногда может давать слабинку. В последнее время Весы слишком много напрягаются, а именно сейчас этого делать совершенно не стоит.

СКОРПИОН

Удача сегодня не на вашей стороне, Скорпионы, поэтому не рискуйте и не лезьте на рожон. Не нарывайтесь сознательно на неприятности, так как вам потом все воздастся сторицей. Гороскоп на вторник советует быть в этот день помягче, иначе в вашем списке врагов станет на несколько человек больше.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам в этот понедельник стоит быть как никогда собранными и сдержанными: любое слово, которое вы проронили не думая, может обернуться против вас же самих. Тщательно обдумывайте каждый свой шаг, а звезды помогут выйти из любой сложной ситуации в максимально благоприятном свете.

Новости Гороскоп на 2019 год

КОЗЕРОГ

Представители этого знака Зодиака уверены, что многие настроены против них, но это является заблуждением. Ваши близкие желают по душам поговорить с вами, так как именно этот разговор может поставить все точки над "і".

ВОДОЛЕЙ

Водолеи в последнее время ощущают стойкое чувство тревоги: нервное напряжение ежедневно преследует вас. Однако, звезды обещают в скором времени существенные перемены в лучшую сторону. Сегодня представителям знака также предстоит встреча с человеком, который очень давно жаждет разговора с вами.

РЫБЫ

Для Рыб первая половина дня пройдет в раздумьях: вы будете буквально "ломать голову" над тем, как поступить в той или иной ситуации. Однако, к вечеру вы придете к максимально правильному решению, к которому приведут вас звезды.

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