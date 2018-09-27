Гороскоп на 28 сентября по картам Таро: кому не повезет в этот день

Гороскоп на завтра, 28 сентября 2018 года, по картам Таро предсказывает сложный, неоднозначный и одновременно непредсказуемый день. Кое-кому Гороскоп сулит полную движения и смеха пятницу, а другим представителям зодиакального круга он принесет агрессию и нервозность.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН - Маг

Таро сулит вам интеллектуальные возможности. Карта обозначает ум, сообразительность, активную жизненную позицию. Сегодня перед вами откроются двери. Если вы давно хотели начать заниматься чем-то – записаться на курсы, сходить на лекцию или в библиотеку – что имеет отношение к умственному труду – дерзайте.

ТЕЛЕЦ - Король Жезлов

Эта карта — олицетворение безграничной веры в себя, любви к жизни и ее радостям. Кажется сегодня вы чувствуете себя королем Вселенной. Самоуверенность, хотя и в хорошем смысле, будет сопровождать вас весь день и любая задача будет вам по плечу.

БЛИЗНЕЦЫ - Девятка Кубков

Девятка Кубков означает период, когда мы испытываем подлинную радость, купаемся в ней. В эту пятницу вы придете на работу как на праздник, вас все будет веселить и устраивать, проходить легко и беззаботно. Вечер стоит провести в маленькой шумной компании.

РАК - Пять Жезлов

Эта карта говорит об определенной битве или борьбе. В состязании, в которое вы ввязались, вам очень повезло. Раки сегодня не одни – у них есть поддержка, команда. И именно сплоченная работа всех участников поможет вам победить. Если же кто-то подкачает – сулит проигрыш.

ЛЕВ – Туз Денариев

Туз Денариев показывает шансы, скрытые в нас самих. Кажется, в вас множество нераскрытых талантов, которые в будущем могут помочь вам получить прибыль. Если вы давно хотели на что-то поднакопить, именно сегодня вы сможете придумать пути.

ДЕВА - Императрица

Эта карта несет в себе силу природы, беспрерывно порождающей новую жизнь. Сегодня вам нужно накопить сил, а для этого – отдохнуть в лесу или у воды. Именно природа поможет вам насытится энергией и найти новые идеи и пути построения отношений.

ВЕСЫ - Шестерка Жезлов

Гороскоп по картам Таро утверждает, что сегодня вас ждет победа. Шестерка Жезлов — это карта успеха, славы и "всенародного признания", а отсюда и радости, удовлетворения. Сегодня вы будете звездой среди всех коллег. Да, вы хорошо поработали накануне и теперь принимаете заслуженные лавры.

СКОРПИОН - Солнце

Солнце выражает жизнелюбие, радость жизни, теплоту и уверенность в будущем. Сегодня вы будто прозреете – все вокруг покажется вам в сотни раз красивее, а каждая эмоция – ярче. Кроме этого, вы поймете какой путь выбрать и что вообще делать дальше.

СТРЕЛЕЦ - Дама Кубков

Гороскоп по картам Таро обещает вам полную гармонию с вашим интуитивным началом. Королева Кубков означает образное мышление и готовность к самопожертвованию, символизирует взгляд внутрь себя. Сегодня вам просто необходимо творить. Все ваши переживания, накопленные за неделю, должны вырваться наружу в форме стихов, картин или танца. Способ выбирайте сами, но он – залог спокойствия на следующей неделе.

КОЗЕРОГ - Рыцарь Мечей

Рыцарь Мечей - это всегда нечто холодное, острое, коварное, несущее раздоры и споры, способное отравить даже те сферы жизни, которые до сих пор служили вам надежным, уютным убежищем. Работа, которая казалась вам местом, где вы можете укрыться от жизненных проблем, сегодня принесет вам кучу негатива, а даже желание тут же бросить все и уйти. Пора задуматься не засиделись ли вы.

ВОДОЛЕЙ - Десятка Кубков

Эта карта выражает наивысшую гармонию и глубокую, благотворную любовь. Сегодня комфортный и максимально уютный день. Вы будете расслабляться, отдыхать душой. А под вечер вам удастся сделать хороший поступок.

РЫБЫ - Девятка Денариев

Гороскоп по картам Таро обещает Рыбам прибыль, поскольку Девятка Денариев - карта финансового успеха, крупного и часто неожиданного выигрыша. Сегодня вам пообещают поднять зарплату или дать премию, несмотря на ваши не лучшее успехи в последнее время. Но для того, чтобы деньги действительно пришли нужно будет показать, что вы того заслуживаете.