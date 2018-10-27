Гороскоп на 28 октября 2018: как оставаться сегодня на коне

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Воскресенье этой недели призовет некоторых прислушаться к внутреннему голосу, некоторым же придется просто надеяться на удачу. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога на 28 октября.

Фото: visitmacedonranges.com

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ОВЕН

Творческий подход к любому делу обещает сегодня Овнам если не полный успех, то по крайней мере весьма позитивный результат. Воспользуйтесь своей харизмой, чтобы произвести хорошее впечатление на людей, с которыми будете общаться.

ТЕЛЕЦ

Тельцы сегодня наверняка столкнутся с различной бумажной волокитой, которая затормозит все остальные и важные дела, возможно, даже подпортит вам настроение. Однако в данном случае винить некого, вы сами виноваты, что так запустили свои дела. Уделите им максимум внимания, чтобы покончить с эти как можно скорее.

БЛИЗНЕЦЫ

Для Близнецов, озадаченных вопросами оформления документов, покупки или продажи недвижимости и прочих важных сделок, воскресенье этой недели будет весьма благоприятным. Сегодня вам может показаться, что ваши близкие не в восторге от вас и того, что вы делаете, но это только на первый взгляд.

РАК

День Раков сегодня может быть насыщен приятными встречами, главное успевать оказаться в нужном месте и в нужное время. Как минимум одна встреча вам предстоит однозначно, интуиция вас не подведет и ноги будто сами приведут к нужному месту. Так что смело наводите марафет и будьте готовы к новым знакомствам.

ЛЕВ

Львам стоит сегодня проявить осторожность в отношении новых деловых предложений. Многие из них могут таить в себе ловушки, о которых вы даже не подозреваете.

ДЕВА

Девам звезды советуют отложить такие дела, как раздел имущества и вопросы наследства, недвижимости. Все дело в том, что вероятность допустить ошибки сегодня крайне высока. Если уверены в своих возможностях, дерзайте, однако даже самый простой на первый взгляд вопрос станет сегодня авантюрой.

ВЕСЫ

Вероятно, сегодня ваше внимание, мотивация действий и поступков будут сосредоточены на проблеме обеспечения комфортных условий существования для вас самих и наиболее близких вам людей. Возможны мелкие неурядицы, однако они не станут помехами на вашем пути к целям.

СКОРПИОН

В это воскресенье Скорпионы могут повстречать препятствия на пути к взаимопониманию с некоторыми людьми из близкого окружения. Вполне вероятно, что вам придется найти старую записную книжку и поднять некоторые связи для получения новых перспектив.

СТРЕЛЕЦ

У Стрельцов все еще длится период интенсивного духовного обновления. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и своим желаниям. Звезды сулят вам неожиданные, даже фантастические на первый взгляд перспективы.

КОЗЕРОГ

Все мысли Козерогов будут крутиться сегодня вокруг приближающегося отпуска и времяпровождения на природе. Вы наверняка уже все спланировали до мелочей. Возможно, даже придумали, что собирать в чемоданы. Не зря, скоро у вас появится шанс воплотить в реальность свои планы.

ВОДОЛЕЙ

Удивительно, но конец недели - отличная пора для любых начинаний Водолеев. Вы будете полны оптимизма и креативных идей. Недостающим звеном может оказаться только самоуверенность. Поэтому выше нос! И вперед к новым свершениям.

РЫБЫ

Рыбы имеют сегодня все шансы добиться того, что ранее казалось вам не под силу. Однако не стоит этим злоупотреблять и браться за действительно непосильные задачи. В этом случае вы лишь растеряете энергию и время, которое могли бы провести с пользой.