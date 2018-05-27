Гороскоп на 28 мая 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 28 мая 2018 года.

В этот день можно забыть популярнейшую фразу "понедельник - день тяжелый". Большинство смогут насладиться полноценным выходным, посвятить время себе и своим близким. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

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ОВЕН

Сегодня Овнам лучше всего сосредоточиться на том, чтобы закрепить успех, которого удалось добиться ранее. К примеру, полученные финансы лучше вложите в перспективное дело, а начальству невзначай напомните о своей значимости. При этом стоит опасаться рисковых дел.

ТЕЛЕЦ

В понедельник Тельцов ждет спадок энергии. Позаботьтесь о своем питании, при чем не только физическом. Если организму некоторое время действительно лучше очиститься от негативных накоплений, то на замену им должны прийти положительные эмоции.

БЛИЗНЕЦЫ

В этот день, несмотря на то, что для большинства он выдался выходным, Близнецам предстоит заняться решением множества дел. Вы можете столкнуться с достаточно неприятными ситуациями, которые связаны со скандалами и интригами. Постарайтесь успокоиться, откинуть эмоции и с трезвой головой разобраться во всем.

РАК

Сегодня Ракам придется позаботиться о своих близких, которые как никогда нуждаются в помощи. Не бойтесь сделать что-то в ущерб себе - искренняя поддержка всегда будет оценена и вознаграждена. Кроме того, будьте осторожны с собственными желаниями - не всегда их исполнение приводит к счастью.

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ЛЕВ

В понедельник Львам стоит задуматься о своем будущем. У вас есть хороший шанс изменить жизнь к лучшему - однако стоит приложить немалых усилий. По возможности, запланируйте деловые встречи, а также наведите порядок в собственной голове по поводу ближайших планов. Все обязательно получится, если вы сможете взять себя в руки и действовать решительно.

ДЕВА

Сегодня Дев может ждать важное открытие - далеко не все из них умеют ценить то, что имеют. Для того, чтобы быть успешными во всех сферах жизни, стоит проявлять больше благодарности к окружающим. Пересмотрите свои отношения с людьми - это поможет понять, почему многие уходят от вас или, как вам кажется, ведут себя неподобающе.

ВЕСЫ

В понедельник Весам стоит быть осторожнее - возможны конфликты с окружающими. Они не будут необоснованными - возможно, ваши оппоненты правы и хотят не спорить с вами, а помочь решить ваши же проблемы, на которые вы не обращаете внимания.

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СКОРПИОН

Сегодня Скорпионы смогут на полную катушку насладиться отдыхом. Проведите время с самыми близкими людьми, не думая о куче дел и предстоящей рабочей нагрузке. Организуйте приятный сюрприз своим любимым, лишний раз напомнив о своих крепких чувствах.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам не помешает задуматься о своем поведении и отношении к окружающим. Возможно, вы не очень справедливы к людям, с которыми проводите большую часть времени. Задумайтесь, всегда ли они заслуживают тех грубостей, которыми вы раскидаетесь по отношению к ним. Не пора ли изменить тактику?

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КОЗЕРОГ

Сегодня Козерогов ждет непростой день. Вам может показаться, что вы безразличны окружающим, а любимое дело перестает приносить удовольствие. Расслабьтесь, выдохните. Вы просто устали и нуждаетесь в отдыхе. Если вовремя займетесь своим состоянием, можете избежать апатии и депрессии.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям же стоит всерьез заняться собственным здоровьем. На некоторое время ограничьте себя в употреблении вредной еды и алкоголя. Также очень важно не перерабатывать и полноценно отдыхать. Кроме того, избавьте себя от общения с неприятными людьми, которые отнимают много энергии.

РЫБЫ

Сегодня Рыб ожидает головокружительный день, наполненный романтических поступков. Самое время открыть свои настоящие чувства человеку, от которого вы давно без ума. Если же вы состоите в отношениях, устройте приятный сюрприз любимым и проведите с ними весь день.