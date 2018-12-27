Гороскоп на 28 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака: что готовит этот день

Гороскоп на завтра, 28 декабря 2018 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака предсказывает активный день, требующий сил и расторопности. Некоторые представители Зодиака смогут получить неожиданный подарок от человека, от которого они даже ждать не могли подобных жестов.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Все прогнозы Таро читайте здесь.

ОВЕН – Восьмерка мечей

Непростая карта выпала представителям этого знака Зодиака. Гороскоп на завтра говорит, что вы можете оказаться в ситуации, когда будете связаны по рукам и ногам, а заклятые враги активизируются. Возможно, ваше желание постоянно все умалчивать помешает вам дать им отпор. Голос интуиции замолчит, а перед вами встанет неопределенность. Карта имеет несколько значений. Во-первых, это пауза, бездействие. Скорее всего, вынужденное. Во-вторых, это опасность. В-третьих, отсутствие помощи. Но, несмотря на всю сложность ситуации, вы сможете распутать узел и выбраться из этой паутины неудач.

ТЕЛЕЦ – Девятка денариев

Наконец, после тяжелого дня и целой рабочей недели, судьба дарит вам прекрасную возможность для радости и удовлетворения. Сегодня вы будете довольны тем, что имеете, в том числе материальным достатком, а также состоянием своих дел, своим окружением и самим собой. Будет уверенность в себе и в завтрашнем дне, а также новые радужные перспективы. Воспользуйтесь этим мега-позитивным днем и его возможностями.

БЛИЗНЕЦЫ - Туз денариев

Вам выпала прекрасная карта! Туз означает помощь всех высших сил и судьбы в важном деле, толчок, импульс к позитивным преобразованиям. Гороскоп на пятницу уточняет, что масть Денариев символизирует финансовую и материальную составляющую жизни: деньги, имущество, здоровье. Именно все вышеперечисленное в этот день начнет умножаться. Таким образом, сегодня вам предоставляется уникальная возможность изменить к лучшему свою жизнь, привести ее в порядок и насладиться плодами своего труда.

РАК - Маг

Эта карта символизирует высшую власть. Маг знает, как управлять стихиями природы и своими собственными порывами, он познал добро и зло и научился сохранять внутренний покой, независимо от того, что происходит вокруг. Конечно, вряд ли таких способностей можно достичь за один день, но нет никаких сомнений в том, что ваши возможности, а также ваше положение в обществе сегодня заметно укрепятся. Возможно предложение руководящей должности или любая другая форма признания. При этом всем вам совершенно нельзя задирать нос.

ЛЕВ - Пятерка жезлов

Эту карту сложно назвать позитивной, но при этом именно ее помощь пригодится вам в достижении истины. Гороскоп на сегодня для Львов предупреждает о конфликте. Нельзя сказать, какую форму он примет, но в пятницу вы можете столкнуться с необходимостью доказывать свою правоту, а также оказаться в ситуации соперничества или конкуренции. Не исключены семейные "разборки" и выяснение отношений с коллегами по работе. Еще одно значение карты – внутренняя борьба, связанная с переоценкой ценностей. И, наконец, есть в ней и позитивный аспект – она может означать выгоду и богатство.

ДЕВА - Дама кубков

Сегодня вы можете повстречать утонченную, мудрую женщину, которая обладает развитой интуицией и пятым чувством. Или эти качества проявите вы сами. День может быть связан с прозрениями и получением очень важной информации – благодаря подсказкам извне или вашим собственным открытиям. Уделяйте особое внимание "знакам" - они будут очень красноречивы. Человек, который совершенно внезапно встретится на вашем пути может сыграть довольно весомую роль в дальнейшей жизни, помните об этом.

ВЕСЫ - Дама Мечей

Гороскоп на завтра, пятницу, говорит, что у вас может возникнуть сильное желание стать независимым, и именно в этот день вы начнете действовать. Весы будут пользоваться своим острым умом, чтобы разрубить все оковы, чтобы выйти на новый уровень и вдохнуть воздух свободы. Не исключено, что в этот день вы будете нуждаться в чьей-то духовной помощи, но непременно получите совет, который вам будет по-настоящему полезен. Таро рекомендуют не вести войну против всего мира и иногда пользоваться обаянием и чувством юмора.

СКОРПИОН - Солнце

Скорпионам в этот день повезет по-крупному, ведь вам выпала одна из лучших карт колоды! Солнце символизирует высшее достижение, успех, признание заслуг и даже славу. Карта говорит об истинном счастье, которое возможно, только если воспринимать мир чистым, детским сознанием, не омраченным амбициями, властолюбием и эгоизмом. Сегодня вы можете осознать что-то очень важное и даже в каком-то смысле заново родиться.

СТРЕЛЕЦ - Колесница

Колесница означает значительный рывок вперед. Гороскоп на сегодня по картам Таро советует Стрельцам проявить терпение и максимальную внимательность. Вы пытаетесь составить собственную картину мира по маленьких пазлах, складывая их один к другому. Но не бойтесь серьезных решений – рвите, говорите четко, можете смело просить у судьбы даров, но при этом следите за собой и не указывайте другим на их незначительные ошибки. Перемены не всегда медленные и длительные – иногда просто нужно оборвать нить и ступить в новый мир.

КОЗЕРОГ - Шестерка мечей

Гороскоп по картам Таро готовит вам перемены. Карта, которая выпала вам, значит, что совсем скоро вы сможете достичь новых берегов. Пока вы находитесь где-то на середине между полной радостью и печальным прощанием. Какой из этих вариантов в конце концов выбрать - зависит только от вас и вашего мировоззрения. В пятницу вам стоит рискнуть и сделать какой-то шаг, которого вы ранее очень боялись.

ВОДОЛЕЙ - Десятка Мечей

Эта карта обозначает искусственный, иногда насильственный конец, то есть наступающий "не в свое время". Вас ждет боль и резкие негативные переживания. Так всегда бывает когда речь заходит о расставаниях или потерях. Что-то поменяется в вас и в вашем восприятии мира. Главное – не бойтесь перемен. Карты Таро советуют вам как-то временно изолировать себя от внешних раздражителей и оградиться от возможных конфликтов, иначе взрывной настрой может спровоцировать огромную беду.

РЫБЫ -Император

Гороскоп по картам Таро сулит вам стремление к твердой почве под ногами. Именно эта карта символизирует то, что в ближайшее время вы сможете осуществить свои планы. У вас уже есть четкая концепция, вы готовы настойчиво и решительно действовать, а также - нести ответственность за свои решения. Никто ничего не подарит – будьте готовы приложить усилия, но результаты непременно оправдают все ожидания. Помимо этого, Император - это всегда надежный тыл, поэтому вы можете рассчитывать на любовь, поддержку и опору со стороны дорогих людей.