Гороскоп на 28 декабря 2018: кому сегодня будет тяжко

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Пятница для многих будет наполнена приятными моментами и новыми впечатлениями, а вот некоторым знакам зодиака не стоит надеяться на улыбку Фортуны. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

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Овен

Сегодня вам необходимо отыскать баланс между личной свободой и самодисциплиной — это ключ к успеху.

Телец

Гороскоп обещает вам бурную пятницу. Всю неделю вы хорошо работали, а теперь можете и отдохнуть.

Близнецы

Не спешите бросаться словами направо и налево — сегодня гороскоп предупреждает об осторожности.

Рак

Ваше настроение зависит только от вас самих. Не обижайте близких, они вас любят.

Лев

Львов ждет просто потрясающий день: все у вас будет складываться как надо, а вечером близкие устроят вам приятный сюрприз.

Дева

Сегодня вы способны на невозможное! В эту пятницу никто вас не остановит!

Весы

Сегодня вас ждет непростой день, но ваше обаяние поможет вам выйти сухими из воды.

Скорпион

У Скорпионов была непростая неделька, но в пятницу все окончательно наладится. Сегодня вы сможете заняться накопившимися дома делами. К примеру, нарядите елку.

Стрелец

Пора бы уже сделать решительный шаг к цели, которую вы давно перед собой наметили.

Козерог

Вы наделали ошибок, но в пятницу будет возможность все исправить. Не зевайте.

Водолей

Вы жестковаты, поэтому нажили себе много врагов. Будьте помягче, кто-то хочет с вами помириться.

Рыбы

Сегодня не хитрите! Гороскоп говорит, что в таком случае вас ждет расплата.