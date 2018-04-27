Гороскоп на 28 апреля 2018: как провести этот день

Астрологи рассказали, как провести субботу, 28 апреля.

Этот день будет насыщенным на разнообразные события и не даст скучать никому. И если для Овнов и Тельцов это будут приятные переживания, то Стрельцам и Рыбам повезет чуть меньше. "Обозреватель" предлагает узнать, что обещают звезды каждому знаку зодиака.

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ОВЕН

Субботу Овнам стоит провести как можно активнее, желательно взять близких друзей и выехать на природу. Постарайтесь максимально отдохнуть и абсолютно ни о чем не думать, ведь впереди вас ждут очень напряженные рабочие дни.

ТЕЛЕЦ

У Тельцов сегодня также благоприятный день для того, чтобы провести его с родными и близкими. Они несомненно будут вас радовать и засыпать комплиментами. Главное - не задирайте нос и продолжайте отвечать друзьям взаимностью.

БЛИЗНЕЦЫ

Несмотря на то, что суббота является заслуженным выходным, Близнецам придется получать много новостей и держать руку на пульсе. Возможно, не совсем удастся отдохнуть физически из-за повышенной активности, однако вложенные ресурсы будут иметь громадное влияние на будущее.

РАК

Суббота - прекрасный день для того, чтобы Раки разобрались в себе и своих чувствах. Если вы не можете сделать этого самостоятельно, обратитесь за помощью к близким. Обменяйтесь эмоциями и освободите себя от переживаний. Чистый разум обязательно поможет вам наладить жизнь к лучшему.

ЛЕВ

Сегодня Львам предстоит провести спокойный, размеренный день. Наслаждайтесь каждой минутой, которую можете провести вдалеке от работы и домашней суеты. Хоть выходной будет и недолгим, постарайтесь выжать из него максимум и набраться сил перед важным днем.

ДЕВА

В субботу обстоятельства сложатся таким образом, что Девы получат очень много общения, а также не обойдется без новых знакомств. Возможно, некоторые из них помогут установить важные деловые контакты. К тому же, вас может ждать приятная встреча со старыми друзьями.

ВЕСЫ

Весам сегодня стоит обратить внимание на творческий аспект своей личности. Прислушайтесь к собственной душе - возможно, вы давно хотели нарисовать чей-то портрет, или выучить новые аккорды. Суббота - самое подходящее время для воплощения своих идей.

СКОРПИОН

В субботу Скорпионы получат возможность отправится в короткое, но насыщенное событиями путешествие. Несмотря на то, что длиться оно будет недолго, оставит неизгладимые впечатления и поможет подготовиться к насыщенным рабочим будням.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня Стрельцы способны покорять сердца. При этом постарайтесь вести себя достойно и не манипулировать окружающими. Помните о том, как важны чувства - как свои, так и чужие, и уважайте это. Если вы даже решите использовать обаяние в корыстных целях - со временем будете иметь большие проблемы.

КОЗЕРОГ

Суббота - хороший день для того, чтобы провести его с друзьями. Вы можете заняться творческой деятельностью, обменяться важной информацией или просто подурачиться. В любом случае это отвлечет от рутинной работы и подарит массу впечатлений.

ВОДОЛЕЙ

Так как звезды сулят Водолеям нелегкое начало следующей недели, постарайтесь полноценно отдохнуть и набраться сил, чтобы справиться со всей навалившейся горой дел. Не бойтесь дать жесткий отпор всем, кто попытается помешать вам проводить время в свое удовольствие.

РЫБЫ

В субботу Рыбам лучше всего задуматься о будущем и набросать хотя бы приблизительный план действий на ближайшие полгода. Касается это как финансовой, творческой, так и личной сферы жизни.