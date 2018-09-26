Гороскоп на 27 сентября 2018: кому улыбнется удача

Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Четверг, вопреки известной шутке, вряд ли станет "маленькой пятницей". Большинству знаков Зодиака предстоят испытания и задачи, которые потребуют активности, креативного подхода и уверенности в себе.OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

Фото: networkforgood.com

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ОВЕН

Если к четвергу этой недели вы успели построить серьезные планы, запланировать крупные капиталовложения или сделки, тогда уверенно приступайте к ним. Если же все они еще находятся на стадиях подготовки, тогда сегодня стоит отложить долгожданный старт. День окажется весьма насыщенным различными событиями, которые то и дело будут отвлекать вас.

ТЕЛЕЦ

Тельцам давно стоит позаботиться о своем здоровье. Не откладывайте дальше, и начните следить за своим питанием, режимом дня уже сегодня. Возьмите под строгий контроль вредные привычки и обязательно решите проблему с недосыпанием.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы будут успешны сегодня буквально во всем. Четверг этой недели - ваш день во всех смыслах этого слова. Однако не спешите прощаться с деньгами, некоторые планы вероятно придется отложить, что обернется хорошей возможностью найти дополнительные пути заработка.

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РАК

Четверг этой недели потребует от Стрельцов терпения, сдержанных эмоций и трезвого мышления. Не время проявлять характер. Наряду с этим, не отказывайтесь сегодня от протянутой руки помощи, дайте возможность коллегам проявить себя в работе.

ЛЕВ

Вероятно, Львов сегодня могут ожидать некоторые сложности, которые заставят изменить планы. Внимательно следите за тем, как и чем вы сегодня питаетесь, тщательно проверяйте качество продуктов, чтобы избежать проблем со здоровьем. Риск угодить в ловушку сегодня довольно высок.

ДЕВА

Бытовые хлопоты не спешат оставлять Дев в покое. Вероятно, сегодня лишь прибавится работы, которую придется выполнять даже в нерабочее время. Постарайтесь сегодня не конфликтовать с людьми и никому не навязывать свою точку зрения, это грозит совершенно ненужными сейчас конфликтами.

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ВЕСЫ

Весы будут буквально ощущать сегодня свое прекрасное расположении духа. Наверняка сегодня у вас появится желание заниматься обустройством жилья, рабочего места. Взявшись за эти дела, проявите креатив, дайте волю своим художественным талантам.

СКОРПИОН

Скорпиону стоит сегодня больше времени посвятить бытовым заботам. Если вы готовитесь к смене места проживания, тщательно все спланируйте, не забывайте о мелочах, это поможет вам обойти неожиданные сложности.

СТРЕЛЕЦ

День Раков сегодня может начаться с негативных нот: возможны сложности и напряженное общение с коллегами, начальством, дополнительная рутинная работа с бумагами. При этом постарайтесь не забывать о делах, которые отложили уже довольно давно. Сроки для их выполнения уже поджимают.

КОЗЕРОГ

Козероги ступят сегодня на новую полосу жизни, и цвет этой полосы будет зависеть только от того, насколько вы уверены в себе. Появится возможность проявить себя в новом деле, и все карты в ваших руках.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям в четверг придется погоняться за временем, которого все равно может не хватить для завершения всех запланированных дел. Это, скорее всего, приведет к работе на выходных.

РЫБЫ

Рыбы в некоторых вопросах сегодня будут нуждаться в поддержке близких. Будьте уверены, вы можете рассчитывать на помощь. Проявите сегодня активность, инициативу и креатив, это крайне необходимо, так как ваши партнеры по бизнесу не будут спешить с действиями.