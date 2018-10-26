Гороскоп на 27 октября 2018: кто сегодня будет на высоте

Гороскоп на сегодня, 27 октября 2018 года для всех знаков Зодиака.

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ОВЕН

Вам пришло время отдохнуть. К тому же в финансовой сфере у вас все замечательно, поэтому можно прошвырнуться по магазинам.

ТЕЛЕЦ

Развивайте все заложенные в вас таланты и учитесь - сейчас для этого самое подходящее время.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды советуют уделять больше внимания своему здоровью. Сегодня достаточно высокий риск получения бытовой травмы.

РАК

Ракам предстоит приступить к решению важной задачи. Не ошибитесь.

ЛЕВ

Львам в субботу будет улыбаться фортуна, поэтому проведите этот день с улыбкой - вы на это заслужили.

ДЕВА

Сегодня начался хороший период для предпринимательской деятельности. Так что не бойтесь рисковать.

ВЕСЫ

Весов сегодня ждет спокойный день без резких перемен.

СКОРПИОН

Скорпионы сегодня будут удивлять окружающих неожиданными для них поступками.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня Стрельцам может понадобиться помощь. Не волнуйтесь, ведь друзья обязательно придут к вам на выручку.

КОЗЕРОГ

Козерогу нужно любыми способами избегать лени. Наоборот, работайте на износ, тогда получите больше, чем ожидали.

ВОДОЛЕЙ

Вас могут соблазнять обилием вкусной еды на дипломатических приемах и в элитных клубах. К тому же переутомление может создать стрессовый режим для организма.

РЫБЫ

Сейчас вам все будет удаваться, даже общение с начальством пройдет на ура. Звезды советуют вам быть внимательнее и сразу же исправлять свои ошибки и недочеты.