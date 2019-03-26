Гороскоп на 27 марта для всех знаков Зодиака по картам Таро: как не упустить удачу

Гороскоп на завтра, 27 марта 2019 года по картам Таро пророчит для всех знаков Зодиака насыщенный и, в определенной мере сумбурный день. В частности, могут возникнуть новые знакомства, которые перевернут вашу жизнь с ног на голову. Также судьба советует максимально трезво оценивать свои возможности, начиная новое дело.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по раскладу Таро.

Гороскоп на сегодня по картам Таро составлен на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН – Влюбленные

Любовь всегда символизирует два начала, причем крайне противоположных. Во-первых, это приятные ощущение, тепло и привязанность, а во-вторых – тревога потерять то, что уже приобретено, риск предательства и страх потерянных надежд. Гороскоп на завтра советует Овнам быть начеку, ибо любая ситуация может приобретать самый внезапный окрас. Постарайтесь не жертвовать общением с близкими, что бы ни случилось.

ТЕЛЕЦ – Сила

Представителям этого знака гороскоп на среду говорит о возможных трудностях, которые возникнут по вашей же вине. Не унывайте – любая ситуация разрешима, посему держите "хвост пистолетом" и идите на компромисс, если это необходимо во избежание конфликтов.

БЛИЗНЕЦЫ – Император

Император символизирует власть. Иногда она может предоставлять нам огромные перспективы и выгоду. Иногда же – просто кружит голову, и тогда человек может потерять связь с реальностью, что негативно скажется на его отношениях с близкими. Постарайтесь не перегибать с теми возможностями, которые подкидывает судьба.

РАК – Воздержание

Гороскоп на сегодня готовит Раков к некому обновлению. В частности, может произойти что-то такое, что перевернет вашу ранее спокойную и размеренную жизнь с ног на голову. Но не спешите нервничать и впадать в панику – все только к лучшему.

ЛЕВ – Дама Жезлов

Дама Жезлов – сборный типичный "женский" образ: она переменчива, иногда лишена логики, но при этом мягкая и податливая. И именно такую среду вам пророчат карты. В этот день может произойти все, что угодно, но конечный исход событий зависит только от вашего восприятия. Гороскоп для Львов на завтра советует проще относится к мелким неурядицам, ибо из-за переживаний можете не увидеть чего-то более приятного.

ДЕВА – Паж Кубков

Гороскоп для Дев на среду обещает насыщенный событиями день, который подарит много впечатлений. Вероятно, не все они могут быть положительными, но в любом случае, события прольют свет на ближайшее будущее. Вы поймете, как стоит поступать в сложной ситуации, кого благодарить за ранее оказанную помощь и какой выбор стоит делать.

ВЕСЫ – Король Жезлов

Король Жезлов символизирует педантичность и порядок. Действительно, Весам кажется, что все в жизни должно идти по четко указанному пути, но ведь так не бывает. Попробуйте пересмотреть свои требования к окружению и сразу увидите, насколько вам станет легче преодолевать препятствия.

СКОРПИОН – Двойка Денариев

Карта обозначает силу влияния на определенные обстоятельства. Так, от вас будет зависеть многое, поэтому стоит быть осторожными, делая любой шаг. Не бойтесь рисковать, если цель стоит того. Но в то же время проанализируйте все риски. Удача на вашей стороне, и это факт, но не стоит с ней играть. Просто принимайте все подарки судьбы с благодарностью.

СТРЕЛЕЦ – Туз Денариев

Гороскоп на сегодня пророчит Стрельцам новые возможности. Вы наконец сможете реализовать то, над чем размышляли долгое время. Но для этого будет необходимо приложить массу усилий. Если не боитесь трудностей – дерзайте. Все непременно выйдет так, как выгодно именно вам.

КОЗЕРОГ – Семерка Мечей

Козероги – один из самых сообразительных знаков Зодиака, которому от природы дано решать все проблемы одним взмахом руки. Но вот только часто преградой этому является их неуверенность в собственных силах. Посмотрите вокруг: вы весьма успешны и в вашей жизни все идет своим чередом. Цените эту стабильность и стремитесь только вверх.

ВОДОЛЕЙ – Десятка Мечей

Гороскоп на завтра готовит Водолеев к нелегкому жизненном периоду. Нет, это совершенно не значит, что он наступит прямо сейчас, просто в жизни произойдет цепочка событий, после чего могут появиться определенные трудности. Будьте готовы к любым поворотам и вскоре поймете,что с поддержкой близких вам нечего не страшно.

РЫБЫ – Туз Жезлов

Внезапно у Рыб проснулось желание что-то поменять в своей жизни. И, как говорит гороскоп, к этому все давно шло. Вы боитесь трудностей, и это мешает вам реализовать все желаемое. Если сумеете понять, в чем заключается ваша главная ошибка и решитесь на серьезный шаг – все наладится. Сделайте то, что обещали, извинитесь перед теми, кого ранее обидели и научитесь признавать собственные слабости.

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