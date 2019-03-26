Гороскоп на 27 марта 2019: кому сегодня будет легко

Гороскоп на сегодня, 27 марта 2019 года, для всех знаков Зодиака.
Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.
Фото: psyinspire.com
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Овен
День будет легким и интересным. Запланируйте свой отпуск.
Телец
Тельцам сейчас нужно больше личного пространства. Смените обстановку, побудьте наедине с собой, помедитируйте.
Близнецы
Звезды советуют: сделайте шаг навстречу изменениям. Самое время для экспериментов.
Рак
Раки, не откладывайте важные дела на потом. Сегодня вам нельзя лениться.
Лев
Напряженный день. Звезды советуют: будьте осторожны в отношениях с руководством и коллегами по работе — ваши инициативы могут оказаться не ко времени.
Дева
Девы, для кого-то вы — пример для подражания. Любите себя.
Весы
Сегодня для Весов активный, творческий день, сулящий радужные перспективы.
Скорпион
Скорпионам следует обратить внимание на свое здоровье. Если чувствуете определенный дискомфорт и боль, лучше сделайте себе выходной.
Стрелец
Сегоднядрузья вернут вам то, что должны. Используйте это правильно.
Козерог
Сегодня вам выпадет шанс получить дополнительную прибыль. Положитесь на свою рассудительность и очарование.
Водолей
Вам по силам многое, просто поверьте в себя. Гоните прочь неуверенность и пессимизм.
Рыбы
Рыбам звезды обещают романтический день. Возможно, именно сегодня вы встретите свою вторую половинку.
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