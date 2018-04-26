Гороскоп на 27 апреля 2018: как провести этот день

Астрологи рассказали, как провести пятницу, 27 апреля.

Несмотря на то, что этот день станет завершением трудной недели и задаст ритм долгожданным выходным, много кому придется хорошенько потрудится, чтобы закрыть все хвосты и решить накопившиеся проблемы. "Обозреватель" предлагает узнать, что обещают звезды каждому знаку зодиака.

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ОВЕН

Овнов ждет вполне "каноничная" пятница - в приятной компании, хорошем месте и с прекрасным настроением. Однако, не стоит расслабляться. До того, как приступить к полноценному отдыху, уладьте все свои дела и решите все провисающие вопросы. Во-первых, вам не придется позже возвращаться к ним, а во-вторых все выходные вы сможете полноценно наслаждаться отдыхом без угрызений совести.

ТЕЛЕЦ

Пятница у Тельцов будет тем редким днем, когда они могут позволить себе расслабиться и абсолютно не думать о рабочих делах. Лучше займитесь домашними делами или вообще в кои-то веки не делайте абсолютно ничего. Сотрудники обязательно поймут и простят вас, взяв на себя часть вашей неотложной работы. Однако не забудьте их потом хорошенько отблагодарить за понимание.

БЛИЗНЕЦЫ

В этот день Близнецам стоит обратить внимание на близких и родственников. Возможно, они давно нуждаются в вашей поддержке, даже если она выразится в самых банальных словах. Побалуйте их, подарив новые эмоции и впечатления. Отправьтесь в увлекательное путешествие, проведите вечер в ресторане мечты или же просто посидите вместе дома у телевизора, главное - чтобы родные чувствовали вашу заботу.

РАК

Звезды просят Раков быть повнимательней к проявлениям собственной амбициозности. Несмотря на то, что это - хорошая черта характера, иногда ее чрезмерность может быть пагубной. Постарайтесь не ставить слишком высоких планок, иначе разочарование будет ужасно болезненным. Провал может не только плохо повлиять на ваши сегодняшние проекты, но и нанести непоправимый моральный ущерб.

ЛЕВ

В пятницу Львов ждет нелегкий разговор, который может серьезно повлиять на дальнейшую жизнь. Как бы трудно он вам ни дался, постарайтесь сделать правильные выводы и продолжать двигаться к своей цели. К тому же, этот вечер будет наполнен приятными сюрпризами. Кроме того, что вы проведете вечер в приятной компании, возможно, вас ожидает финансовое вознаграждение.

ДЕВА

За последнее время Девы наделали слишком много ошибок. Особенно, что касается работы и бизнеса. Возможно, ваши подчиненные обижены на вас? Вы не уделяли им достаточно внимания и были не справедливы? Звезды говорят, что дела обстоят именно так. Сегодня у вас есть хороший шанс исправить положение, а иначе завтра может уже поздно - черная дыра разочарования вашими поступками поглотит все то хорошее, что между вами было.

ВЕСЫ

Всю пятницу Весов будет преследовать бунтарское настроение. Даже если вам будет казаться, что пришло именно то время для кардинальных перемен в жизни - не торопите события. Звезды советуют немного придержать лошадей и немного разобраться в своих чувствах и желаниях. Если и хотите что-то изменить - начните с малого: купите новую одежду или смените прическу.

СКОРПИОН

Сегодня Скорпионов ждет успех абсолютно во всех начинаниях. Все ваши идеи будут радостно поддержаны начальством, друзья будут в восторге от ваших искрометных шуток, а любимый человек в очередной раз даст понять, что не зря именно его вы выбрали спутником жизни. Постарайтесь не растерять этот жизненный запал и провести пятницу максимально позитивно.

СТРЕЛЕЦ

Звезды настойчиво рекомендуют Стрельцам немного обуздать свою буйную фантазию. В последнее время вы слишком часто подозреваете свое окружение в заговорах, изменах и прочих гадостях. Учтите: речь идет не только о любовных отношениях, ситуация касается и ваших друзей и даже коллег. Перестаньте быть параноиком, сделайте глубокий вдох и выдох. На самом деле, все совершенно не так, как вам кажется, главное - уметь видеть это.

КОЗЕРОГ

Пятница сулит Козерогам приятные сюрпризы и веселые приключения. Если вы сами настроите себя на позитивное настроение, то никто не сможет вам помешать развлекаться на полную катушку и кайфовать от каждой прожитой минуты. Видя искру в ваших глазах, даже начальство не наберется смелости, чтобы высказать какие-либо претензии либо нагрузить ненужными делами.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня Водолеям лучше быть максимально откровенными и любыми путями избегать неправдивых сообщений. Если вы все же рискнете кого-то обмануть, вас очень быстро выведут на чистую воду, что станет ужасным и огромным пятном на вашей репутации. Отмыть его будет не так и просто, поэтому хорошенько задумайтесь, стоит ли игра свеч.

РЫБЫ

Звезды советуют Рыбам в пятницу поработать, однако, не в безумной гонитве за прибылью, а в спокойном, размеренном темпе. Даже если вы чувствуете небывалый прилив энергии - не обольщайтесь. Лучше поберегите силы для хорошего отдыха с друзьями. Тщательно продумайте, чем и с кем вы будете заниматься на протяжении ближайших выходных.