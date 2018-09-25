Гороскоп на 26 сентября 2018: кого ждут неприятности

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Многим знакам Зодиака следует хорошо отдохнуть. Несколько рабочих дней заставили их чувствовать себя усталыми и непродуктивными. Также, многим необходимо обратить внимание на свое здоровье. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

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ОВЕН

Среда 26 сентября принесет Овнам множество интересных новостей. Некоторые из них окажуться неприятными, но некоторые смогут поднять вам настроение. Обратите внимание на своих близких - кто-то из них нуждается в вашей помощи.

ТЕЛЕЦ

Сегодня вам придется не сладко. Вы не справляетесь с тем количеством задач, которое получили в начале рабочей недели. Но не спешите огорчаться - лучше попросите помощи у коллег. Вы не получите отказ и значительно упростите себе жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам следует подумать о своем здоровье. Три рабочих дня утомили вас, поэтому постарайтесь немного расслабиться и хорошо отдохнуть. Также, 26 сентября вас ждет хорошее финансовое вознаграждение.

РАК

Понедельник и вторник у раков выдались не очень хорошими: большие объемы работы, напряженная атмосфера в коллективе и дома. 26 сентября Раки наконец-то могут расслабиться. В этот день все начнет налаживаться.

ЛЕВ

Сегодня, 26 сентября Львам стоит подумать о своем будущем. Вам кажется, что все ваши действия ведут вас к успеху, но, к сожалению, это не так. Вам стоит присмотреться к своему поведению - вы совершаете множество ошибок.

ДЕВА

Девам 26 сентября следует хорошо отдохнуть. Несмотря на то, что только середина недели у вас накопилось уже достаточно негативных эмоций, которые необходимо выплеснуть. Сегодня попытайтесь лечь спать пораньше, а в течение дня концентрируйте внимание на позитиве.

ВЕСЫ

Для Весов 26 сентября подготовило множество радостных событий. Сегодня вы получите подарки и финансовую прибыль. Постарайтесь разделить радость со своими близкими, ведь именно они поддерживали и направляли вас.

СКОРПИОН

У Скорпионов 26 сентября будет лучшим днем недели. Вашему позитивному настроению можно только позавидовать, а ваша продуктивность будет щедро вознаграждена. Главное, не пытайтесь успеть слишком много - всему свое время.

СТРЕЛЕЦ

26 сентября Стрельцы смогут расслабиться. Все сложности позади, все проекты на работе закрыты, а дома гармония и порядок. Ваши недоброжелатели попытаются испортить вам настроение, но у них ничего не выйдет, если вы будете настроены позитивно.

КОЗЕРОГ

Козерогам стоит задуматься о работе. Возможно вам необходимо подумать о смене рода деятельности, так как вы давно не чувствуете себя комфортно, а сам рабочий процесс не приносит удовольствия. Вселенная сегодня благосклонна к вам - она поможет принять верное решение.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям 26 сентября принесет множество разочарований: в работе, в отношениях и в окружающих вас людях. Но не спешите отчаиваться и хорошо присмотритесь - рядом с вами находится человек, которого можно назвать вашим настоящим другом. Он сможет помочь вам решить множество проблем и справиться с плохим настроением.

РЫБЫ

Рыбы 26 сентября наконец-то хорошо отдохнут. Сегодня вам стоит отложить все дела и провести этот день с близкими, которые очень скучают по вам. Работа 26 сентября принесет позитивный результат и будет вознаграждена.