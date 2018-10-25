Гороскоп на 26 октября по картам Таро: что готовит этот день

Гороскоп на завтра, 26 октября 2018 года, по картам Таро предсказывает яркий и одновременно сложный день большинству знаков Зодиака. Он будет посвящен решению проблем и сложных задач. Некоторым в пятницу особенно повезет и они быстренько разберутся с трудностями, в то время как другим грозит долговременная работа. В любом случае - будьте на чеку.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Отшельник

Сегодня вам захочется остаться одному. Сбежать от шумной компании – это то, о чем вы постоянно думаете в последнее время. Задумайтесь о путешествии в одиночестве. В таком случае вы сможете получить ответ на вопрос, который волнует вас.

Телец – Правосудие

Тельцам Гороскоп по картам Таро обещает столкнуться с понятиями честности и долга. Вы знаете, какими истинами должны руководствоваться и идете по намеченному пути. Таро рекомендуют не изменять себе и оставаться на стороне света.

Близнецы – Семерка Кубков

Семерка Кубков говорит о возможности иллюзии и даже обмана в этот день. Но кто будет обманывать вас, или кого будете обманывать вы неизвестно. Есть шанс что, убедив себя в какой то истине или правильности идеи, вы будете лукавить с самим собой. Лучше сразу принять пусть и болезненную, но правду.

Рак – Верховная Жрица

Вам выпала карта высшего духовного знания, интуиции и озарений. Похоже, сегодня вам откроются некоторые аспекты жизни, о которых другие даже не догадываются. Какое-то пятое чувство будет давать ответы на все вопросы.

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Лев – Девятка Денариев

Девятка Денариев – карта материального и духовного удовлетворения. Сегодня вы будете радоваться тому, что имеете, вы будете уверены в завтрашнем дне и настроены оптимистично. Вы наработали себе позитивной энергетики на ближайший год, поэтому – все будет хорошо.

Дева – Двойка Жезлов

Эта карта символизирует непростой выбор. Кажется, кто-то будет на вас давить и даже требовать принять окончательное решение. Вы же находитесь в замешательстве и совершенно неготовы к этому. Даже не заморачивайтесь – делайте так, как комфортном вам невзирая на окружающих.

Весы – Двойка Кубков

Сегодня вас ждет радость и вдохновение. День полон положительных эмоций. Настроение вам подарит кто-то из окружающих, кого вы пока не оценили по заслугам. Но совсем скоро все измениться. Будьте готовы к тому, что судьба преподнесет важный урок.

Скорпион – Четверка Мечей

Гороскоп по картам Таро сулит вам нежелание работать и даже лень в этот день. Карта означает "паузу", остановку в деятельности, усталость и одиночество. Да, такие периоды рано или поздно бывают у каждого человека. Но, осторожно, слишком долгое затишье может привести к депрессии.

Стрелец – Императрица

Императрица – карта плодов, которые вы будете собирать от вашей деятельности. Кажется, сегодня вас будут переполнять идеи. И последствия от их количества и качества придут к вам незамедлительно. Чтобы они были положительными – работайте усердно.

Козерог – Восьмерка Денариев

Эта карта говорит о том, что ваша судьба - в ваших руках. Звезды говорят, что сегодня все зависит от того какой путь вы выберете – принять что-то новое или отказаться и продолжать действовать по старинке. Меняться всегда нужно, но сначала не взваливайте на себя слишком большой груз.

Водолей – Паж Жезлов

Паж объявляет о новом начинании в каком-либо деле или проекте. Это значит, что сегодня вы можете получить важное сообщение относительно карьеры, обучения или профессионального роста. Лучше его принять – это поможет вам постичь новую ступень развития, а также открыть те стороны и возможности о каких вы даже не догадывались.

Рыбы – Восьмерка Кубков

Таро утверждает, что вам все надоело. Пища кажется не вкусной, отношения – скучными. Вам хочется бросить все, а вот что желаете получить взамен – сами не знаете. Можете попробовать уйти на поиски новой судьбы, но лучше просто изменить угол зрения.