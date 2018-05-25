Гороскоп на 26 мая 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2018 года.

Близнецы смогут в эту субботу здорово расширить свой круг общения, а вот Козероги - поправить духовное и физическое здоровье. В целом же гороскоп на сегодня сулит всем знакам зодиака довольно приятный выходной. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

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ОВЕН

В первый выходной день недели звезды сулят Овнам небольшую путаницу в делах и планах, однако на помощь вам придет близкий друг, чьи советы окажутся весьма кстати. Вероятно, во второй половине дня вам придется отвлечься на недолгую поездку, куда более приятной и разнообразной вы сможете сделать ее, выбрав хорошего попутчика.

ТЕЛЕЦ

Суббота не обещает Тельцам каких-либо судьбоносных перемен, однако не стоит сегодня вмешиваться в конфликты и споры, занявшись своими делами, глядите в оба, не отвлекайтесь на второстепенные задачи.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы сегодня имеют все шансы расширить свой круг общения и заработать пару уверенных баллов к имиджу среди друзей и знакомых. Придерживайтесь своего мнения и смело выражайте свою позицию в любом вопросе, чего бы это коснулось. Не стоит навязывать свое мнение окружающим, однако не позволяйте навязать его и вам.

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РАК

Раки сегодня могут столкнуться с настоящим испытанием, вам наверняка предстоит решить сложный вопрос, затрагивающий вашу карьеру и доходы. На кону будет заманчивый куш, но даже если ситуация зайдет в тупик, не паникуйте. У вас будет шанс попробовать себя еще раз.

ЛЕВ

Карусель перемен в вашей жизни не позволяет расслабиться и собраться с мыслями. Однако сегодня стоит просто отпустить их и сосредоточиться на том, что действительно принесет вам удовольствие, внутреннее умиротворение и вдохновение на новые свершения.

ДЕВА

Девы в эту субботу могут дать свободу своим творческим порывам. Вы будете полны энтузиазма и вдохновения, при этом у вас есть все шансы реализовать задуманное.

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ВЕСЫ

Контролируйте сегодня ваши финансовые растраты, вполне вероятно, что крупная сумма уйдет на пустяки, что заставит вас пожалеть о тех или иных решениях. К вечеру Весы могут получить неоднозначные известия от деловых партнеров. Не принимайте поспешных мер.

СКОРПИОН

Благоприятный день для путешествий в компании любимого человека. И пусть ваша поездка на этот раз выдалась не к живописным побережьям океана, это не помешает вам провести время с удовольствием.

СТРЕЛЕЦ

Ваш новый образ не останется незамеченными, еще более ярких красок добавит ваше обаяние. Поэтому смело принимайте комплементы и рассматривайте предложения от поклонников.

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КОЗЕРОГ

Козероги в эту субботу могут поработать над своим телом и душой. Несомненную пользу организму принесут новые диеты и занятие спортом, однако не стоит уже на старте браться за "экспресс программы" и выкладываться на все сто, начните размеренно.

ВОДОЛЕЙ

Смело планируйте дела и занятия, которые раньше вызывали у вас опасение. Сейчас вы способны принять неожиданные и очень удачные решения, которые в будущем обернуться лишь пользой и важным опытом.

РЫБЫ

Воспользуйтесь свободным временем и хорошим настроением, чтобы провести выходной в компании близких. Даже самый банальный ужин в кругу семьи имеет все шансы превратиться в настоящий теплый праздник.