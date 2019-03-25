Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака по картам Таро: кому не стоит рисковать

Гороскоп на завтра, 26 марта 2019 года по картам Таро пророчит сложный для всех знаков Зодиака день. Некоторые столкнутся со стеной непонимания при попытке доказать свою правоту, в то время как других могут ждать проблемы, связанные со здоровьем.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по раскладу Таро.

Гороскоп на сегодня по картам Таро составлен на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Рixabay

Все прогнозы Таро читайте здесь.

ОВЕН – Маг

Магия – это всегда загадочно и таинственно, именно такие характеристики и будут окрашивать ваш день. Вот только надо понимать, что с одной стороны – эта загадочность нас интригует и готовит к чему-то новому, с другой же – способна запутать и ввести в неведение. Гороскоп на вторник советует Овнам не делать никаких поспешных выводов и постараться максимально реалистично оценивать любую ситуацию.

ТЕЛЕЦ – Отшельник

Отшельник является символом спокойствия, обретенного в результате массы усилий. Так, вас в последнее время постоянно тревожила мысль о незавершенных делах, и именно сегодня она должна улетучиться, так как вы сумеете закрыть все вопросы. Гороскоп на сегодня предупреждает, что у вас появиться желание сразу же броситься в новый омут дел, но звезды советуют не спешить и насладиться коротким периодом, когда никаких решений предпринимать не нужно. Продолжение следует – будьте на чеку.

БЛИЗНЕЦЫ – Повешенный

Висельник – весьма тревожный знак, но так как Близнецы являются настоящими любимчиками судьбы в последнее время, они с легкостью смогут обернуть любые трудности в сторону собственной выгоды. Гороскоп на завтра пророчит вам начало нового пути. Возможно,это будет дорога к исполнению заветной мечты. А может – опасная тропа, которая приведет вас к новым неудачам. Все только в ваших руках, поэтому старайтесь взвешивать собственные решения.

РАК – Паж Жезлов

Судьба посылает Ракам отчетливый сигнал, который определенно нельзя игнорировать. Вам предоставляется шанс, который, имеет форму какой-либо новой идеи или предложения. Непременно оно будет привлекательным и заманчивым. Гороскоп на этот день говорит о том, что пришла пора кардинальных перемен. Помните, все что не делается – всегда к лучшему.

ЛЕВ – Десятка Кубков

В жизни Львов наступило время, когда кажется, что любая задача – по плечу. И не странно, вы действительно многое сделали для того, чтобы осуществить желаемое. Гороскоп на вторник рекомендует расслабиться и прекратить гонку за вымышленными целями. Задумайтесь, может это совсем не то, что вам нужно.

ДЕВА – Семерка Денариев

Семерка Денариев пророчит Девам всплеск эмоций и чувств. При чем они будут иметь самый разный окрас: от приятных и светлых ощущений до тревоги и непонятно откуда взявшейся паники. Постарайтесь контролировать свои слова и навести порядок в голове. Иногда мысли имеют свойство материализоваться, поэтому будьте осторожны в своих желаниях.

ВЕСЫ – Десятка Мечей

Что-то важное в вашей жизни может внезапно оборваться и это выбьет вас из колеи. Но карты говорят, что в ближайшем будущем вы поймете: то, без чего еще совсем недавно вы даже не представляли своего существования, окажется совершенно бесполезным и ненужным. Гороскоп на сегодня советует грамотно расставить приоритеты и постараться не унывать от незначительных убытков. Они привлекут за собой более значимые цели.

СКОРПИОН – Императрица

Скорпионы в настоящее время могут быть подвержены негативному влиянию окружающей среды, а также эмоциональному истощению. В связи с этим, вероятно, возникнут определенные проблемы со здоровьем. Наверное, вам просто надо отдохнуть и набраться сил – вы непременно это сделаете в ближайшие дни. Гороскоп на завтра предрекает представителям этого знака новые возможности, главное, сумейте их разглядеть.

СТРЕЛЕЦ – Колесница

Гороскоп на сегодня по картам Таро для Стрельцов говорит о значительном рывке, который вам необходимо осуществить для дальнейшего жизненного пути. Постарайтесь понять одну вещь – иногда стоит пожертвовать чем-то привычным, чтобы получить нечто большее. Проявите терпение и постарайтесь не акцентировать внимание на мелких неудачах.

КОЗЕРОГ – Четверка Жезлов

Четверка Жезлов принесет в жизнь Козерогов мощную, а главное – светлую энергию. Гороскоп на завтра говорит о том, что вам давно не хватало приятных и теплых ощущений, однако с этого времени все изменится. Возможно, просто исчезнет определенный набор проблем, который преследовал вас ранее. Или же вы измените свое отношение к ним, ведь все зависит только от вашего восприятия окружающего мира.

ВОДОЛЕЙ – Пятерка Кубков

Пятерка Кубков может обозначать разочарование и печаль. К сожалению, многое в нашей жизни может не оправдывать ожиданий, и подобные ситуации заметно подкашивают и выбивают из колеи. Но стоит помнить – вы далеко не одни сталкиваетесь с трудностями, и это нужно принимать максимально трезво. Просто попытайтесь разобраться в себе и своих желаниях. Это позволит понять более глубокие истины.

РЫБЫ – Дама Кубков

Вы нацелены на успех, но вот подход к жизни слишком ребяческий и несерьезный. Судьба не любит таких людей, поэтому вам просто необходимо пересмотреть свою систему ценностей. Пора бы определиться с тем, что и кто заслуживает вашего участия, а в какую жизненную нишу лучше вообще не лезть, В противном же случае просто наживете себе врагов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!