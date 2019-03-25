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/Астрология

Гороскоп на 26 марта 2019: как удачно продолжить неделю

1.8тЧитать материал на украинском

Гороскоп на сегодня, 26 марта 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Один из знаков Зодиака может оказаться в большой опасности, другой же может уже сегодня встретить свою любовь. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать свой персональный гороскоп на вторник.

Гороскоп на 26 марта 2019: как удачно продолжить неделю

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

ОВЕН

Окружающим может показаться, что вы не в духе и даже впали в депрессию. Но это не так. Вам просто нужно время, чтобы разобраться в себе.

ТЕЛЕЦ

Во вторник велика вероятность того, что Тельцы получат финансовое вознаграждение за приложенные ранее усилия. Весь день вам будет сопутствовать успех и Фортуна.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня отличный день для того, чтобы сделать решительный шаг к намеченной цели. Но перед этим лучше сесть и хорошенько проанализировать допущенные ранее ошибки. Иначе мечта может махнуть вам ручкой.

РАК

Ракам лучше перестать придавать так много значения словам окружающим. Вы - молодцы! И не забывайте об этом никогда.

ЛЕВ

Львам сегодня все лень, но на вас свалится куча дел, которые необходимо решить. Если справитесь - остаток недели пройдет как по маслу.

ДЕВА

Во вторник у вас появится отличный шанс продвинуться вверх по карьерной лестнице. Но не тушуйтесь и не стесняйтесь напоминать о себе начальству.

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ВЕСЫ

Сегодня Весы могут созреть к кардинальным переменам в жизни. Это может касаться как рабочих моментов, так и личной жизни.

СКОРПИОН

Во вторник чрезмерный азарт может сыграть с Скорпионами злую шутку. Постарайтесь не совершать необдуманных поступков и ни в коем случае не соглашайтесь на сомнительные сделки.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня у Стрельцов возможен упадок сил. Несмотря на это, постарайтесь привести себя в чувства и провести активный, насыщенный день. Скоро это пройдет.

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КОЗЕРОГ

Козерогам звезды сулят новое любовное приключение, которое в будущем может перерасти в крепкие отношения. Не прощелкайте этот шанс и присмотритесь к тем, кто испытывает к вам симпатию.

ВОДОЛЕЙ

Во вторник рожденные под этим знаком Зодиака могут оказаться в большой опасности. Поэтому лучше ведите себя тихо, не рискуя без нужды.

РЫБЫ

Если вы Рыба и давно собирались сменить место работы, то сегодня для этого просто отличный день. Всем остальным Рыбам предстоит вступить в непростой период борьбы с самими собой.

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