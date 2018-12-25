Гороскоп на 26 декабря 2018: кому сегодня будет легко

Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет наполнена приятными встречами и новыми впечатлениями, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

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Овен

Сегодня во всех делах проявите настойчивость и добивайтесь поставленных перед собой целей. День будет благоприятный, вы почувствуете прилив сил.

Телец

День будет наполнен приятными встречами и новыми впечатлениями. Не исключены новые знакомства, которые изменят вашу жизнь в лучшую сторону.

Близнецы

Вы постоянно думаете об одном очень важном для вас человеке. Позвоните ему, и не сомневайтесь, он этому будет рад.

Рак

Сегодня вас ждет непростой день. Возможны неудачи в профессиональных вопросах и проблемы на работе.

Лев

Звезды советуют: уделите внимание домашним делам, позаботьтесь о близких и любимых.

Дева

У вас будет великолепная возможность поговорить с шефом относительно карьерных перспектив. Также вас похвалят за хорошо проделанную работу.

Весы

Весы, сегодня вы можете расслабиться. Откиньте дела на второй план и посвятите день себе.

Скорпион

У Скорпионов могут возникнуть конфликтные ситуации в коллективе. Не поддавайтесь на провокации, продолжайте работать ни на что не отвлекаясь.

Стрелец

Стрельцам стоит обратить особое внимание на состояние своего здоровья. Есть большая вероятность обострения хронических заболеваний.

Козерог

Не бегите от проблем: чем раньше вы найдете способ решить их, тем лучше для вас.

Водолей

Звезды советуют: избегайте покупок, в которых вы сейчас не нуждаетесь. Приобретайте только самое необходимое для вашей семьи.

Рыбы

Рыбам стоит больше отдыхать. Усиленно работая, вы достигнете желаемого результата, но сильно навредите своему здоровью.