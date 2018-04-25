Гороскоп на 26 апреля 2018: как провести этот день

Астрологи рассказали, как провести четверг, 26 апреля.

Этот день не обещает быть легким, однако, если потрудиться - Вы сможете достичь поставленных целей. Тельцам и Ракам стоит уделить внимание общению с друзьями или коллегами, а вот Близнецам и Рыбам следует радикально сменить свое отношение к близким. "Обозреватель" предлагает узнать, что обещают звезды каждому знаку Зодиака.

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ОВЕН

Гороскоп на сегодня для Овнов советует им прекратить думать о себе и постараться наладить общение с людьми, которых Вы могли чем-то обидеть. Пускай по Вашему мнению, Вы не сделали ничего плохого, но иногда даже опрометчиво сказанное слово может ранить окружающих. Представителям знака стоит остановиться и подумать, стоят ли Ваши намерения того, чтобы идти ради их воплощения на такие жертвы. Звезды предостерегают Овнов от поспешных решений и советуют отодвинуть эмоции на второй план в тех ситуациях, когда нужно делать выбор.

ТЕЛЕЦ

Для Тельцов сегодняшний гороскоп обещает массу эмоций, при чем как положительных, так и не очень. В четверг Вас постоянно будут пытаться нервировать и выбить из привычной колеи, но Тельцы, будучи натурами определенно сильными, смогут достойно выстоять. Возможно, Вам стоит задуматься о ранее данных обещаниях, которые Вы не сумели сдержать в предыдущие дни. Поспешите реализовать задуманное.

БЛИЗНЕЦЫ

В последнее время представители этого знака слишком требовательны и даже резки по отношению к своему окружению. Близнецам звезды советуют немного "приумерить свой пыл" и проявить терпение, тогда и все проблемы будет намного проще решить. Иногда может казаться, что именно Вы стали главной жертвой каких-то неприятных обстоятельств, но поверьте, Ваши близкие могли пострадать не меньше. Проявите к ним немного сочувствия и увидите, как эмоциональное напряжение незаметно уйдет.

РАК

Сегодня определенно Ваш день! Представителям знака в который раз на этой неделе улыбается удача, поэтому гороскоп на вторник для Раков советует сполна воспользоваться своими возможностями. Настроение будет боевое, так что не упустите свой шанс реализовать давно запланированные дела и начинайте действовать. Звезды говорят, что у Вас все получится.

ЛЕВ

Львам сегодня звезды обещают приятные хлопоты. Представители знака будут весь день пребывать в эмоционально уравновешенном состоянии, а предчувствие грядущего праздника только усилит приятные впечатления. Однако, гороскоп на сегодня также и предостерегает от возможных провокаций. В случае неприятных ситуаций или разговоров постарайтесь держать себя в руках. Помните, Львы - выше различных склок и не вздумайте "лезть на рожон".

ДЕВА

Гороскоп для Дев советует им быть осторожными и сохранять спокойствие. Возможно, Вам грозит нелегкий день, порой даже будет казаться, что весь мир настроен против представителей знака. Однако, это испытание может только "сыграть на руку" - если сумеете сохранить самообладание, получите достойное вознаграждение от Вселенной.

ВЕСЫ

Для Весов сегодня наступает именно тот период, когда стоит позаботиться о самих себе. Если Вы планировали побаловать себя внезапными покупками, но раньше всегда находили разные отговорки - срочно осуществите желаемое. Не стоит чрезмерно экономить деньги, ведь то, на что Вы их мечтаете потратить, принесет Весам самые искренние эмоции и неподдельное удовольствие.

СКОРПИОН

Скорпионам в последнее время кажется, что в их жизни наступила черная полоса: все буквально валится из рук. При этом Вы совершенно неожиданно для самих себя "раскисли" и порой даже возникало желание опустить руки и пустить все на самотек. Выбросьте подобные мысли из головы, так как звезды обещают Вам кардинальные перемены! Именно в четверг Вы сможете принять для себя важное решение, которое принесет очевидную выгоду. Старания представителей знака будут оценены по достоинству людьми, которые в дальнейшем могут сыграть решающую роль в Вашей жизни.

СТРЕЛЕЦ

Представителям этого знака сегодняшний гороскоп советует "разобрать" накопившиеся проблемы. Больше откладывать их категорически нельзя - будет только хуже. Если Вы ощущаете изнеможение, ужасную усталость и моральное истощение - подумайте об отдыхе. Работа, бытовые заботы и другие "важные дела" могут подождать, а вот если пренебрегать собственным здоровьем - это может привести к крайне негативным последствиям.

КОЗЕРОГ

Сегодня Козерогам будут благоволить звезды во всех начинаниях, однако Вселенная рекомендует не лениться и совершить "последний рывок" в решении некоторых проблем. Если Вы будете упорно искать разгадки к поставленным вопросам - то в четверг это Вам несомненно удастся. Под конец дня попытайтесь не ругаться с близкими и не настраивать себя на негатив - просто расслабтесь и получайте моральное удовлетворение от того, как лихо у Вас сегодня все складывается.

ВОДОЛЕЙ

Представители этого знака в четверг должны пересмотеть свои жизненные приоритеты и постараться определиться с тем, чего Вы хотите от будущего. Как только Вы сможете побороть неопределенность, в которой пребываете на протяжении нескольких недель или даже месяцев - жить станет легче и все дела непременно наладятся. А звезды, в свою очередь, попытаются Вам помочь сделать грамотный выбор.

РЫБЫ

Рыбам в четверг стоит забыть о своей легкомысленности и наконец-таки начать думать о серьезных вещах. Иногда жизнь - это не сплошной отдых, и проблемы, которые Вы стараетесь не замечать, рано или поздно начнут давить на представителей знака. Если сегодня Рыбы сделают шаг на встречу своим близким, то они с радостью помогут разобраться со всеми трудностями. Сегодня - идеальный день для того, чтобы наладить контакт с теми, кого давно не видели.