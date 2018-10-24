Гороскоп на 25 октября по картам Таро: чем удивит этот день

Гороскоп на завтра, 25 октября 2018 года, по картам Таро предсказывает насыщенный день большинству знаков Зодиака. Некоторым в четверг особенно ярко будет улыбаться удача, в то время как другим грозят определенные проблемы. В любом случае - будьте на чеку.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН - Туз Жезлов

Туз Жезлов, выпавший вам в раскладе на четверг, дает надежду на благополучный исход любого начинания. Следовательно, смело воплощайте в жизнь даже самые безумные идеи - они непременно найдут поддержку среди вашего окружения. Гороскоп на сегодня предсказывает Овнам стабильное и гармоничное развитие ситуации, связанной с вашей деловой жизнью. Вам нужно строго придерживаться "джентльменского соглашения" с коллегами и не позволять себе выйти за рамки общественных приличий. Выпадая в раскладе, карта Туз Жезлов предвещает всплеск творческой энергии, хотя пока эта энергия не направлена еще на какую-то конкретную цель или проект.

ТЕЛЕЦ - Верховный Жрец

Эта карта носит положительный характер, в особенности с точки зрения общественной деятельности. Гороскоп на завтра по Таро обещает Тельцам покровительство высших сил и благоприятный исход любому делу. Помните, именно в этот день судьба дает вам благословение на свершение чего-то принципиально важного, посему не стоит бояться открыто говорить о своих намерениях. Представителям этого знака нужно ориентироваться на высшие идеалы, на законы морали, и тогда они смогут обрести не только всецелую поддержку со стороны своих наставников, но и открыть для себя новые горизонты.

БЛИЗНЕЦЫ - Рыцарь Мечей

Рыцарь Мечей символизирует эмоциональные взлеты, которые помогут вам показать себя в совершенно новом и неожиданном облике. Сегодня вас ожидает возвышенное настроение, но для этого вы должны откинуть привычные способы мышления и действовать оригинально. И, что очень важно - сосредоточьтесь на своей цели полностью. Распыление внимания на мелочи может привести Близнецов к серьезным ошибкам, которые будет очень сложно исправить.

РАК - Тройка Мечей

Гороскоп на четверг по картам Таро для Раков прогнозирует им нелегкий день, который они проведут в размышлениях и над своим прошлым, и над будущим. Возможно, существует что-то такое, что тянет вас вниз и не позволяет уверенно двигаться вперед. Раки окажутся перед нелегким выбором, который может прямым образом повлиять на дальнейшую жизнь и отношение окружающих. Будьте осторожны.

ЛЕВ - Король Денариев

Сегодня вы можете подвести итоги своего труда и порадоваться им. И, проведя инвентаризацию своих богатств, можете даже немножко отдохнуть от ежедневной гонки за успехом. Для Львов наступает период так называемого "сбора урожая", то есть пришла пора пожинать плоды своих усилий. Если вы упорно трудились над чем-то, в четверг это обретет признание со стороны ближайшего окружения. Если у вас возникло желание взяться за какое-то новое дело - стоит уделить реализации своей идеи должное внимание. Однако, стоит помнить, что главная задача для Львов на ближайшее будущее - сохранить нажитое, ведь удача может резко изменить свое отношение к представителям этого знака.

ДЕВА - Двойка Денариев

Гороскоп на завтра для Дев предупреждает их о нестабильности и шаткости положения в обществе.

Поскольку Денарии - масть, прямо указывающая на отношения с людьми (прежде всего на работе), а также на материальное положение, Двойка Денариев символизирует ухудшение дел именно в данных областях. Хотите вы того или нет, но в ближайшем будущем от вас потребуются все деловые навыки и немалая доля изворотливости, чтобы поддерживать свои дела на нынешнем уровне, не давая им "съехать по наклонной".

ВЕСЫ - Четверка Кубков

Представителям этого знака Зодиака стоит серьезно задуматься о назревающих проблемах. Карта предупреждает о том, что вам все-таки придется расплачиваться за ошибки, которые были допущены ранее. Обратите внимание также на эмоциональные переживания человека, который вам дорог. Вы в силах ему помочь, поэтому не пренебрегайте просьбами и докажите, что на вас можно положиться в любой ситуации. Иначе потеряете его навсегда.

СКОРПИОН - Тройка Жезлов

Скорпионы в последнее время очень требовательны к самим себе, так как всеми силами хотят достичь поставленной цели. Успех уже показался на горизонте - осталось приложить немного усилий, и вы получите то, о чем так давно мечтали. В работе вы определенно достигли первых существенных результатов, и Таро пророчат, что все усилия будут замечены теми, на чье внимание вы так рассчитываете. Выше нос и больше уверенности - ваши награды уже не за горами.

СТРЕЛЕЦ - Мир

Карта Мир означает успех, серию позитивных событий, достижение цели. Вы давно готовились к чему-то очень важному и гороскоп на сегодня наконец-то пророчит вам воплощение в жизнь всех планов. Но стоит все же быть предельно аккуратными, ведь одно неверное движение способно напрочь изменить ход событий и отобрать у Стрельцов желаемое. Мир также символизирует новые знакомства, дальние (заграничные) поездки и пополнение багажа знаний ценной информацией. Попытайтесь распознать все знаки свыше и не торопите события.

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КОЗЕРОГ - Дьявол

Карта Дьявол весьма пугающая, но в раскладе на четверг для Козерогов она приобретает новый окрас. Так, гороскоп на завтра говорит о том, что вы пересмотрели свои жизненные приоритеты, однако этого от вас требовали обстоятельства. В настоящий момент главными в жизни Козерогов являются отнюдь не духовные цели, а исключительно материальные. Но добиваясь материального благополучия вы заодно совершенствуете свои моральные качества и закаляете дух. Так держать!

ВОДОЛЕЙ - Правосудие

Карта говорит о мере ответственности человека за свои поступки. Как вы поступаете с людьми, так и они будут поступать с вами. За все свои ошибки придется расплачиваться собственными мечтами, помните об этом. Вы получите то, что заслужили, ведь судьба очень справедливая дама. Семена настоящего были посажены в прошлом, и изменить это можно только упорным трудом и путем переоценки своего поведения.

РЫБЫ - Шут

Шут - весьма спорная карта, которая может обозначать как духовное облегчение, так и ухудшение положения в обществе. Гороскоп на сегодня говорит, что вам стоит научиться воспринимать события максимально трезво и реалистично, иначе есть риск, что вы окунетесь в мир собственных иллюзий и забудете о том, что самое важное, на самом деле, находится рядом. С другой стороны Шут может означать ликвидацию морального груза, который давно нависал над вами. Карты советуют Рыбам сегодня отвлечься от собственных переживаний - вы слишком усложняете то, что на самом деле очень простое и понятное.