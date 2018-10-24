Гороскоп на 25 октября 2018: как сегодня оставаться на высоте

Гороскоп на сегодня, 25 октября 2018 года для всех знаков Зодиака.

Четверг - еще не пятница, расслабляться рано. Нерешенных задач по-прежнему много, а ваши конкуренты и соперники только и ждут возможности вас опередить. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на 25 октября, как оставаться сегодня на высоте и продолжать выигрывать.

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ОВЕН

Негативные качества, характерные большинству Овнов, окажутся сегодня первопричинами мелких но весьма обидных неудач. Казалось бы, вы все силы прикладываете для достижения целей, а на вашем пути все новые и новые выбоины. Сегодня стоит проанализировать свое поведение, привычки, возможно, кое в чем даже уступить сопернику или коллеге.

ТЕЛЕЦ

Чем меньше сегодня Телец станет рассказывать о своих успехах и планах, особенно тех, что касаются личной жизни, тем ярче будет его день. Да и вообще пора запомнить, что счастье любит тишину, а для разговоров существует масса других занимательных тем.

БЛИЗНЕЦЫ

Четверг этой недели потребует от Близнецов больших физических и эмоциональных затрат. События дня будут напоминать своего рода испытания, за которыми также последуют награды или "пересдачи", все зависит от того, насколько решительно и уверенно вы подойдете к решению поставленных задач.

РАК

Ракам стоит избежать сегодня больших нагрузок и нерационального использования сил. Все это может привести к стрессам и даже заболеваний. Избыток активности наверняка отразится и вашем сне.

ЛЕВ

Гороскоп на сегодня советует Львам отойти от привычных стандартов в семейной жизни и добавить в повседневные отношения немного разнообразие. Вы сами удивитесь тому, как ваша жизнь заиграет новыми красками.

ДЕВА

Благоприятный день для построения планов на будущее. Смело расставляйте акценты и давайте волю воображениям. Сегодня ваши мысли материальны. Довольно успешными будут самообразование и получение новых умений и нвыков.

ВЕСЫ

Весам будет не так просто организовать свой день. Нехватка времени, лишняя суета и мелкие неурядицы то и дело будут отвлекать вас от главных задач и планов. Избегайте ссор и споров по пустякам, тогда ваш день покажется не таким уже и сложным.

СКОРПИОН

Скорпионы вполне смогут сегодня самостоятельно уладить даже те дела, которые на первый взгляд покажутся крайне сложными. Те дела, с которыми раньше вы еле-еле справлялись. Это касается, как рабочих, так и личных моментов.

СТРЕЛЕЦ

Представителей этого знака сегодня могут ждать настоящие приключения. Некоторых - весьма непредсказуемые вроде внеплановых поездок и сюрпризов от коллег и друзей. Старайтесь больше быть на виду, общайтесь, заводите новые полезные знакомства.

КОЗЕРОГ

Ум и прекрасная память станут сегодня залогами успешного дня Козерогов. Умение вовремя воспользоваться малейшей предоставленной возможностью поможет вам выпутаться из финансовых передряг и даже кое-чего подкопить.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям стоит быть сегодня бдительными и осторожными. В частности, это будет необходимо во всех делах, которые касаются вашей профессиональной сферы, оформлении документов и подписании договоров. Не давайте соперникам и конкурентам шанса обыграть вас.

РЫБЫ

Не стоит сегодня сидеть, сложа руки. Активность - как раз то, что поможет рыбам достичь в этот четверг поставленных целей.