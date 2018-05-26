Гороскоп на 25 мая 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 27 мая 2018 года.

Многие знаки зодиака в воскресенье могут столкнуться с некоторыми трудностями, связанными с общением с окружающими. Однако, в целом, день будет успешным и спокойным. Гороскоп на сегодня обещает особую удачу Скорпионам, Львам и Козерогам, а Овны рискуют наткнуться на стену непонимания с близкими, но проявив терпение, они с легкостью преодолеют все преграды. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

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ОВЕН

Накануне Овны могли вступить в конфликт со своими друзьями, сами того не желая. Однако сегодня - звезды на вашей стороне и, проявив мягкость и понимание, вы сможете легко решить все конфликты. Более того, взаимная поддержка поможет вам выйти из ситуации в хорошем свете. К концу дня вас ждет приятный сюрприз, который подарит непередаваемые эмоции.

ТЕЛЕЦ

Представители этого знака находятся в предвкушении чего-то великого и очень желаемого. Наверняка, вы запланировали грандиозный праздник для души и тела, и гороскоп на воскресенье советует начать заниматься организацией своего досуга. Общение с близкими будет как никогда насыщено пониманием и уважением.

БЛИЗНЕЦЫ

В последнее время представители этого знака слишком много берут на себя. В первую очередь это касается работы. Воскресенье - отличный день, чтобы наконец-то выдохнуть и заняться теми делами, которые приносят неподдельное удовольствие. Забудьте о карьерных вопросах на сегодняшний день,все равно решать их в выходной - не лучшая идея.

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РАК

Раков сегодня ожидает приятная новость, которая может буквально выбить вас из привычной колеи. Но, волнение и переживания носят только положительный характер, поэтому в короткое время вы сможете собраться, проанализировать всю информацию и искренне порадоваться за себя и своих близких.

ЛЕВ

Львам гороскоп на сегодня пророчит нелегкий, но очень продуктивный день, который, к тому же, может стать для вас важным рывком на пути к достижению заветной цели. Отдохнуть получится уже под вечер, но это будет насыщенное яркими событиями время. Постарайтесь сегодня сохранять спокойствие - вы прекрасно знаете, что делаете и уверенно, с гордо поднятой головой преодолеете все преграды.

ДЕВА

Представители этого знака сегодня рискуют оказаться в немилости своих друзей и знакомых, возможно, причиной этому является ваша нетерпимость и слишком "острый" язык. Постарайтесь быть более сдержанным, так как ссоры, которые происходят в воскресенье, не принесут ничего хорошего, а лишь отбросят темную и неприятную тень на вашу репутацию.

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ВЕСЫ

Для Весов наступает переломный период в отношениях с некоторыми друзьями: будьте осторожны, ведь иногда люди пытаются использовать вас в своих корыстных целях. Вам следует ограничить общение с теми, кто давно вызывал сомнения на счет своей искренности. Гороскоп на сегодня пророчит, что в ближайшем будущем вы только убедитесь в правильности своего выбора.

СКОРПИОН

Тех, кто родился под этим знаком зодиака, сегодня ожидает насыщенный и интересный день в тесном кругу своих родных. Вы окажетесь в новых местах, которые произведут неизгладимое впечатление. Попробуйте абстрагироваться от всех бытовых проблем и сполна насладиться своим отдыхом в праздничный выходной - вам просто необходимо выдохнуть для того, чтобы с приходом новой недели снова кинуться бой.

СТРЕЛЕЦ

Звезды советуют представителям этого созвездия быть терпеливым и не рубить с плеча. Сегодня с вами может произойти неприятная история, которая была инициирована теми, кого вы раньше могли огорчить. Сумейте признать свой промах, если он имел место быть, так как излишнее упрямство только покажет вас в неблагоприятном свете.

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КОЗЕРОГ

После насыщенной рабочей недели Козерогам стоит просто забыть на время обо всех делах и насладиться спокойным, размеренным отдыхом. Вы наконец-то сможете сегодня ощутить долгожданное душевное спокойствие и внутреннюю гармонию. а люди, которых вы любите и цените, окажут вам искреннюю поддержку.

ВОДОЛЕЙ

Иногда вы поступаете совершенно нелогично и непредсказуемо, чем можете обижать или даже выводить из себя окружающих. Наверняка, все дело в специфическом характере представителей этого знака. Будьте осторожны. иначе рискуете попасть в какую-то неловкую ситуацию, спровоцированную вами сами. Постарайтесь тщательно обдумывать каждый свой шаг.

РЫБЫ

От Рыб в воскресенье будут ожидать многого: с вами будут требовать общения давно исчезнувшие из жизни люди, на работе могут возникнуть проблемы, решение которых упадет на плечи представителям этого знака. Не спешите нервничать и впадать в депрессию - это просто временная трудность, перешагнув через которую, у вас откроется второе дыхание.