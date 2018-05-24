Гороскоп на 25 мая 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 25 мая 2018 года.

Девы имеют в эту пятницу все шансы наладить личную жизнь, а вот Тельцы - заложить основу прочной карьерной лестницы. В целом же гороскоп на сегодня сулит всем знакам зодиака довольно приятное завершение рабочей недели. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

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ОВЕН

Вот она, пятница, которую вы так ждали всю предыдущую неделю. Вам хочется свободы, ярких событий, буквально хочется сходить с ума и выплеснуть весь накопившийся негатив. Не ограничивайте себя в этом, что правда, залогом хорошего времяпровождения сегодня будет компания искренних людей. Присмотритесь.

ТЕЛЕЦ

Не прекращайте поиски своего идеала. Сегодня на руках у Тельцов есть все карты, чтобы обустроить личную жизнь и заложить первые кирпичики прочной карьерной лестницы.

БЛИЗНЕЦЫ

Откажитесь сегодня от планов и расписаний. Как бы странно это не звучало, но сегодня стоит отдать предпочтение креативу, спонтанности. Таким образом вы раскроете важные творческие качества, которые окажутся не менее полезными в будущем. При этом сегодня найдутся те, кто не откажется вам помочь в любой ситуации.

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РАК

Вероятно сегодня вы попытаетесь сделать важные шаги в вопросах вашей личной жизни. Действуйте не спеша, не пытайтесь привлечь к себе внимание тем, что вам не присуще. На деле же просто стоит оставаться собой, в этом случае вам никто не сможет помешать реализовать свои намерения.

ЛЕВ

Воспользуйтесь сегодня малейшей возможностью отправиться в путешествие, пусть даже краткосрочную поездку, она доставит вам не только удовольствие, так как окажется весьма непредсказуемой, но и позволит отпустить все переживания прошлой недели.

ДЕВА

Девы буквально почувствуют сегодня, как будут вызывать неподдельный интерес у противоположного пола. Воспользуйтесь этим правильно: не делайте поспешных шагов, не спешите отвергать предложения и продолжайте слушать свой внутренний голос.

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ВЕСЫ

Под конец недели вас приятно удивят коллеги, возможно, даже вышестоящее руководство. Оказывается, у вас столько нераскрывшихся талантов, что и не счесть.

СКОРПИОН

В эту пятницу скорпионам важно трезво оценить приоритеты и правильно распределить свое время. В данный день не следует давать и брать деньги взаймы, особенно если речь идет о финансовых взаиморасчетах с друзьями, не принимайте решения сгоряча и не обещайте того, что может оказаться вам не по плечу.

СТРЕЛЕЦ

Безусловно, пятница - полноценный рабочий день. Но для рожденных под знаком Стрельца последний день трудовой недели окажется легким и беззаботным. Прогуляйтесь сегодня с друзьями по магазинам и паркам, вернитесь к любимому хобби, отпустите мысли о буднях.

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КОЗЕРОГ

Козерог рискует сегодня переоценить свои силы и возможности. В случае же правильной оценки и правильной расстановки приоритетов, вы определенно добьетесь большого успеха.

ВОДОЛЕЙ

Вероятно сегодня Водолеям захочется получить вознаграждение за свой труд, что будет вполне справедливым. Смело поднимайте этот вопрос, несмотря на то, что руководство предпочитает делать вид, будто не замечает вас. Вы проделали отличную работу, чем можете гордиться, однако этого мало.

РЫБЫ

Рыбы в эту пятницу рискуют быть обманутыми весьма правдоподобной, однако ложной информацией. Чтобы избежать ошибок, которые моментально приведут с мало утешительным последствиям, откажитесь сегодня от риска и авантюр. Как говориться в старой поговорке, семь раз отмерь…