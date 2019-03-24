Гороскоп на 25 марта 2019: как начать рабочую неделю

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Сегодня популярную фразу "понедельник - день тяжелый" можно забыть. Большинство знаков Зодиака смогут насладиться приятным и легким стартом рабочей недели, посвятить время общению с близкими и друзьями. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать свой персональный гороскоп на сегодня.

Фото: turbotax.intuit.com

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ОВЕН

Сегодня Овнов ожидает головокружительный день, наполненный романтических поступков. Самое время открыть свои настоящие чувства человеку, от которого вы давно без ума. Если же вы состоите в отношениях, устройте приятный сюрприз любимым и проведите с ними весь день.

ТЕЛЕЦ

Тельцам же стоит всерьез заняться собственным здоровьем. На некоторое время ограничьте себя в употреблении вредной еды и алкоголя. Также очень важно не перерабатывать и полноценно отдыхать. Кроме того, избавьте себя от общения с неприятными людьми, которые отнимают много энергии.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня Близнецов ждет непростой день. Вам может показаться, что вы безразличны окружающим, а любимое дело перестает приносить удовольствие. Расслабьтесь, выдохните. Вы просто устали и нуждаетесь в отдыхе. Если вовремя займетесь своим состоянием, можете избежать апатии и депрессии.

РАК

Ракам стоит задуматься о своем поведении и отношении к окружающим. Возможно, вы не очень справедливы к людям, с которыми проводите большую часть времени. Задумайтесь, всегда ли они заслуживают тех грубостей, которыми вы разбрасываетесь по отношению к ним. Не пора ли изменить тактику?

ЛЕВ

Сегодня Львы смогут на полную катушку насладиться успешным днем. Вечером проведите время с самыми близкими людьми, не думая о куче дел и предстоящей рабочей нагрузке. Организуйте приятный сюрприз своим любимым, лишний раз напомнив о своих крепких чувствах.

ДЕВА

В этот понедельник Девам стоит быть осторожнее - возможны конфликты с окружающими. Они не будут необоснованными - возможно, ваши оппоненты правы и хотят не спорить с вами, а помочь решить ваши же проблемы, на которые вы не обращаете внимания.

ВЕСЫ

Сегодня Весы может ждать важное открытие - далеко не все из них умеют ценить то, что имеют. Для того, чтобы быть успешными во всех сферах жизни, стоит проявлять больше благодарности к окружающим. Пересмотрите свои отношения с людьми - это поможет понять, почему многие уходят от вас или, как вам кажется, ведут себя неподобающе.

СКОРПИОН

В понедельник Скорпионам стоит задуматься о своем будущем. У вас есть хороший шанс изменить жизнь к лучшему - однако стоит приложить немалых усилий. По возможности, запланируйте деловые встречи, а также наведите порядок в собственной голове по поводу ближайших планов. Все обязательно получится, если вы сможете взять себя в руки и действовать решительно.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня Стрельцам придется позаботиться о своих близких, которые как никогда нуждаются в помощи. Не бойтесь сделать что-то в ущерб себе - искренняя поддержка всегда будет оценена и вознаграждена. Кроме того, будьте осторожны с собственными желаниями - не всегда их исполнение приводит к счастью.

КОЗЕРОГ

В первый рабочий день недели, несмотря на то, что для большинства он выдался простым, Козерогам предстоит заняться решением множества дел. Вы можете столкнуться с достаточно неприятными ситуациями, которые связаны со скандалами и интригами. Постарайтесь успокоиться, откинуть эмоции и с трезвой головой разобраться во всем.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня Водолеям лучше всего сосредоточиться на том, чтобы закрепить успех, которого удалось добиться ранее. К примеру, полученные финансы лучше вложите в перспективное дело, а начальству невзначай напомните о своей значимости. При этом стоит опасаться рискованных дел.

РЫБЫ

В этот понедельник Рыб ждет упадок энергии. Позаботьтесь о своем питании, причем не только физическом. Если организму некоторое время действительно лучше очиститься от негативных накоплений, то на замену им должны прийти положительные эмоции.

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