Гороскоп на 25 июля по картам Таро

Гороскоп на завтра, 25 июля 2018 года, по картам Таро обещает балансирование на острие меча Козерогам, скованность по рукам и ногам Овнам и веселую вечеринку Водолеям.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Давида Корси.

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Овен – Восьмерка Мечей

Непростая карта выпала вам. Впрочем, вы видите сами. Сегодня вы можете оказаться в ситуации, когда будете связаны по рукам и ногам, когда враги активизируются, а вы не сможете дать им отпор, когда голос интуиции замолчит, когда перед вами встанет неопределенность. Карта имеет несколько значений. Во-первых, это пауза, бездействие. Скорее всего, вынужденное. Во-вторых, это опасность. В-третьих, отсутствие помощи. И, наконец, карта может указывать на то, что вы подвергаетесь домашнему насилию. Но не отчаивайтесь. Посмотрите, девушка здесь одна, рядом – лишь мечи, и ни единой души. Несмотря на всю сложность ситуации, ее голова по-прежнему работает – ничто не мешает ей придумать способ вырваться из ловушки.

Телец – Туз Денариев

Вам выпала прекрасная карта! Туз означает помощь самого Неба, толчок, импульс к позитивным преобразованиям, а масть Денариев символизирует финансовую и материальную составляющую жизни: деньги, имущество, здоровье. Таким образом, сегодня вам предоставляется уникальная возможность изменить к лучшему свою жизнь, привести ее в порядок и насладиться плодами своего труда. Символ этого – ухоженный прекрасный сад.

Близнецы – Верховная Жрица

Второе название карты – "Папесса", то есть понтифик женского рода. Карта символизирует высшее знание, полученное как из книг, так и из духовных практик, а также посвящение в тайны мироздания. Вряд ли за один день вы сможете выйти на уровень мастера магических наук, и все же сегодня судьба дает вам уникальный шанс осознать свою сверхчеловеческую природу. Может возникнуть интерес к нетривиальным вещам и наукам, стремление к расширению сознания.

Рак – Паж Кубков

Паж – это вестник. Карта указывает на приятное известие, касающееся чувств или отношений. Причем, известие приятное. Второе значение – романтические встречи, свидания под луной, признания и поцелуи. Третье – излишнее погружение в океан чувств и непостоянство. Ваш партнер может оказаться ненадежным другом, который зациклен на самом состоянии влюбленности, а не на вас. Таро рекомендуют получить удовольствие от этого дня, но все-таки "выныривать на поверхность" и включать ум, когда это необходимо.

Лев – Колесо Фортуны

Это самая фартовая карта колоды! Она обещает удачу, везение, успех во всех начинаниях благодаря помощи и поддержке самой властительницы судьбы. Фортуна – изменчивая дама, но сегодня она полностью в вашем распоряжении. Вы можете смело делать ставки, в том числе жизненные. Не забывайте – это колесо находится в постоянном движении. Успейте сделать как можно больше, пока вы наверху. Но есть у карты и другое, скрытое, значение: она бросает вам вызов. Готовы ли вы отказаться от этой вечной беготни за успехом и удачей и прийти к равновесию с собой и миром? Готовы ли стать тем сфинксом, который беспристрастно наблюдает за этим круговоротом событий?

Дева – Четверка Денариев

Эта карта предлагает обратить внимание на ваше отношение к накоплению и к богатству как таковому. На ней изображен купец в роскошных апартаментах, который крепко держит в руках своё золото. Да, он получил его благодаря своим усилиям, своим талантам и умениям. И в этом он заслуживает уважения. Но, с другой стороны, опасаясь за свои сбережения, он потерял покой и сон. Ни о каких тратах не может быть и речи. Всё, что его интересует – накопление, накопление и накопление. А это уже нехорошо. Такое состояние может сказаться не только на ваших отношениях с миром, но и на здоровье.

Весы – Десятка Денариев

Эта карта имеет несколько значений. Во-первых, это семья, семейные ценности и удовлетворение от общения с родными людьми. Второе значение – необходимость помощи старым родителям или родственниками. Третье – взаимодействие с большими корпорациями, которые исповедуют семейные ценности, но достаточно консервативны. Сегодня вы можете влиться в такую структуру и стать частью коллектива.

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Скорпион – Четверка Мечей

Второй название этой карта – "Покой посреди битвы". На ней изображен воин, который прилег отдохнуть. Он выбрал себе не самое обычное ложе – могильную плиту. И все же, о смерти здесь речь не идет. В целом карта достаточно позитивна. Поскольку масть Мечей символизирует ум, сегодня Таро предлагают вам дать отдых, прежде всего, уму. Постарайтесь расслабиться, ни о чем не думать, пообщаться с природой, выпить бокал хорошего вина и выспаться, наконец. Завтра отдохнувший ум будет работать в два раза эффективнее.

Стрелец – Звезда

Несмотря на эротизм карты, она – не о любви и об отношениях. Она – о надежде. Ее главная тема – окончание долгой "черной полосы" в жизни, выход на "плато" и преддверие позитивных перемен. Самая темная ночь бывает перед рассветом, и здесь изображена именно она. Но на небе – яркие звезды. Они – на вашей стороне, они обещают светлое будущее.

Козерог – Двойка Мечей

Сегодня вы будете балансировать на острие меча, пытаясь найти приемлемый компромисс. Обратите внимание: девушка держит в руках два меча (символ интеллекта), то есть пытается найти правильное решение, используя только ум. За ее спиной – море (символ сознания и подсознания), но она повернулась к нему спиной, да еще и завязала глаза, чтобы ничто не отвлекало от размышлений. Позади нее есть и луна – символ интуитивных прозрений. Ее она тоже не видит. Совет Таро прост: пользуйтесь не только умом, но и интуицией, и внутренним чувством. Так вы быстрее найдете верное решение.

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Водолей – Тройка Кубков

Похоже, завтра вас ждет приятное времяпрепровождение в веселой компании или участие в каком-то увеселительном мероприятии. Речь, скорее, о празднике в кругу коллег, а не друзей. Карта символизирует празднование успешного завершения какого-то дела. Причем, успех достигнут всей командой, сообща, без явного лидера. Сегодня Таро советуют вам насладиться плодами своего труда, расслабиться, чтобы завтра с новыми силами приступить к достижению новой амбициозной цели.

Рыбы – Мир

Это самая сильная карта колоды! Ее смысл во многом передает ее название. Это и мир в смысле всеобъемлемости, и мир в смысле состояния покоя. Это карта завершения какого-то глобального этапа в жизни, выхода на принципиально новый уровень во всех отношениях – начиная от профессионального, карьерного и заканчивая личностным. Сегодня вы можете достичь успеха в деле, над которым долго работали, или понять, что стали другим человеком – более мудрым, менее ненавидящим и более любящим.